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陸蘋果App Store早上大當機！　網：我覺得是聖誕老人幹的

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▲▼蘋果App Store於26日早上在大陸大當機。（圖／微博） 

▲蘋果App Store於26日早上在大陸大當機。（圖／微博）

大陸中心／綜合報導

微博上許多網友26日早上反映，突然無法打開蘋果的App Store，懷疑伺服器應該是當機了。另外據《財經網》報導指出，使用iOS系統時，蘋果官網也都打不開，但查看蘋果伺服器的狀態卻發現，App Store服務顯示正常。對此，也有網友在微博上發文，「難道我這800元（人民幣）手機是假的」、「嚇我一跳，還以為手機過期了」、「我感覺是聖誕老人幹的」。

關於此事件，先前也曾有外媒報導，由於聖誕節很多人都會收到iPhone禮物，因此啟動與下載應用程式的時間會比平時更長。記者在台灣也實際測試了一下自己的蘋果手機，發現並沒有打不開App Store與蘋果官網的情況。

然而，蘋果App Store最近也更新了一項功能，能夠讓用戶把手機遊戲裡的物品當成禮物轉送給別人；不過，收到轉送禮物的用戶如果要退貨，禮物只能退回給原本購買人的帳號，並不能退款。

▼蘋果App Store於26日早上在大陸大當機。（圖／微博）

▲▼蘋果App Store於26日早上在大陸大當機。（圖／微博）

對於這次蘋果App Store當機的情況，微博上網友紛紛表示，「嚇我一跳，還以為手機過期了」、「看見大家都這樣了，我也就放心了」、「看到微博後第一時間去試，確實打不開，但重試後就打開了」、「我感覺是聖誕老人幹的」、「難道我這800元（人民幣）手機是假的」；但也有網友測試後指出不同觀點，「我就搞不懂為什麼你們不行」、「OK啦」、「可能是我機型太老了，並未參加此次活動」、「我好像一直都可以打開阿」。

▼微博上網友對蘋果App Store當機的反應，下同。（圖／微博）

▲▼微博上網友對蘋果App Store當機的反應。（圖／微博）

▲▼微博上網友對蘋果App Store當機的反應。（圖／微博）

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關鍵字：蘋果,app store,微博,Apple,iPhone,當機

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