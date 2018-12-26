耶誕禮物是iphone！女童爽開包裝…一看實體崩潰：是黏的蘋果

▲女童變臉全過程。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

一名網友近日在網上曝光一張紙條，名叫Shelly的孩子向耶誕老人許願「想要一支蘋果手機和TWICE手機殼」，家長腦力激盪後出大絕，用正版盒子裝貼有蘋果貼紙的玩具手機，而原本以為真的拿到夢幻禮物的女童表情前後落差，也引發網友笑聲，「笑死，好可愛的反應」、「反應好真」。

這名網友在《爆怨公社》公開一張紙條，「聖誕老公公，可以給我一支蘋果手機嗎？和TWICE的手機殼嗎拜託。Shelly敬上。」家長腦力激盪後，先把玩具手機貼上蘋果貼紙，再放入真的蘋果手機盒，經過包裝當禮物送出。

▲Shelly許願想要蘋果手機。（圖／翻攝自爆怨公社）

女童拿到禮物便開心拆包裝，發現禮物真的「硬硬的」，非常激動，緊接著她拆開一層又一層包裝，發現蘋果手機盒開心在家奔跑，還說一定是真的「很重欸拜託」，只是當她拆到底看見「蘋果手機」，原本興奮的表情就一秒消失，皺臉抱怨「不是，它是黏的蘋果」，旁邊的大人一看也忍不住笑出來。

網友看完影片熱烈回應，「笑死，好可愛的反應」、「好棒的節日，可以看小孩失望的瞬間」、「笑到肚子痛了，蘋果好大顆，哈哈哈」、「哈哈哈，可愛的一家人」，但也有人認為，孩子這麼小就要蘋果手機不是一件好事，「要教育價值觀喔，！不然物慾追求是很恐怖的」、「反應很可愛，可是讓我好憂心以後我孩子跟我要高單價禮物...」。

▲結果是...黏的蘋果。（圖／翻攝自爆怨公社）