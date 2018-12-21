影／iPhone XR降價了　Apple門市舊換新只要19,900起

記者邱倢芯／綜合報導

台灣終於也等到iPhone XR降價了！Apple官網今天突然秀出iPhone XR與iPhone XS優惠，消費者現在只要以現有的舊iPhone升級換購新機，iPhone XR最低可享有74折、只要19,900元，等於一次砍了7,000元；而iPhone XS則是打了8折、最低只要28,900元，即可將新iPhone帶回家。

▲Apple推iPhone XR與iPhone XS限時優惠。（圖／翻攝自蘋果官網）



不過要獲得這麼好的優惠價，條件並不簡單；以iPhone XR 64GB機型的19,900元來說，要用iPhone 7 Plus 32GB機型折，才能獲得這麼「好看」的價格。根據官網顯示，這一個換購估價優惠活動至2019年1月31日止限時提供，並且須購買全新 iPhone，供應狀況和限制可能會有所變動。

實際換購估價將會視你裝置的狀況、年份與配置而有所差異；此次的優惠活動僅適用於Apple直營店內折抵換購，並不會在Apple Online Store 提供。Apple 直營店和Apple Online Store的估價可能會有所不同。

燦坤限時優惠搶聖誕商機

除了蘋果官方的舊機換新折價外，燦坤也推出了聖誕優惠，從周六（12/22）起推出限時4天的「AppleShop 聖誕特購」活動，除了祭出消費者最愛的iPhone XS系列手機及iPhone XR限時優惠外，也針對本周甫開賣的2018新MacBook Air筆電，推全系列Mac筆記型電腦送Office 2019（市價4,690元）。

iPhone XS Max 256GB市價45,500元，聖誕優惠2,500元、下殺至42,999元，凡加購鋼化玻璃保護貼即可用2,999元加價購AirPods 2,999元。此外，購買iPhone XS、iPhone XR系列還送市價3,990元 ADAM BF1藍牙體脂計+玻璃保護貼，限量300組。