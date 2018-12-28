逼親妹妹「脫衣服亂倫」...套套還過期！變態大叔判刑38個月

▲香港男性侵智力不足的親妹妹。（圖／示意圖非當事人／pixabay）

大陸中心／綜合報導

香港有一名智力偏低的男子，受家人所託照顧已經47歲、智商卻只有約11歲的妹妹，沒想到在這期間，他強制妹妹脫下衣服並性交亂倫，期間一度「無套」，連使用的保險套都是以過期一年的。最後法官取得該男的精神和心理報告，判該男38個月的刑期。

香港《蘋果日報》報導，這起事件發生在去年5月14日，55歲的男子承認將妹妹自康復中心接回家之後，強迫其脫下衣服褲子，從事性行為。法庭文件指出，當時該男在性交過程中有戴上保險套，但為尋求快感，竟然一度將保險套拿下。隔天，康復中心的員工發現女子有異樣，調查之後才揭穿此事。

報告指出，該男目前獨居在香港，其妻子住在大陸，每個月都會見面，也有發生正常性關係。妹妹的丈夫則是在2004年去世，但她無法獨立生活，因此在2008年起入住康復中心，周末才會跟家人見面。事發當天，由於平時負責照顧的姐姐沒空，才將她託付給男子，沒想到卻被親哥哥性侵。

本案在17日開庭審理，法官索取了該男的精神科和心理報告，內容顯示，男子的智商約為75，屬於邊緣低水平，還患有癲癇症及腦功能受損，無法與親友建立滿意關係，容易苦悶且感到挫敗，不過，他精神狀態穩定不需要住院，也能分辨是非對錯，更知道自己做的事情不道德。

法院文件顯示，男子自制能力低，先前有人曾建議他可以到深圳召妓，燃起其性慾，但最後卻沒有去成。法官認為，該男便將其妹妹視為「可洩慾的對象」，違反了家人的託付，不過調查後發現，該男所使用的保險套已經過期一年，判斷非故意犯案，最後法官判刑38個月。