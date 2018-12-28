水瓶兒又神頂嘴！幫綁鞋帶回「會變媽寶」　媽傻眼：我玻璃心碎

▲媽媽幫兒綁鞋帶被拒絕「會變媽寶」，讓她傻眼。（圖／示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

日前一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」跟網友分享自己超難搞的水瓶座兒子事跡，包含自己的婚紗美照被嗆爆，還有搞笑造句等等，引起廣大迴響。這名媽媽昨天又再度發文表示，當她想幫孩子綁鞋帶的時候，居然被兒子頂嘴拒絕，還說這樣會害他「變成媽寶」，這媽媽好傻眼。



天生比較反骨的水瓶座加上準備步入叛逆期，這樣的兒子真的讓媽媽相當苦惱。這位媽媽就在臉書社團內PO文提到，這幾天北台灣天氣濕冷，她送這臭小子上學的時候，孩子的鞋帶掉了，媽媽想著兒子揹書包不方便，打算蹲下來要幫忙繫鞋帶。

原先超溫馨的畫面，水瓶兒卻說「妳不用幫我綁啦！我等下進教室再自己綁就好啦！」，媽媽傻眼回覆，「現在先綁好，不然爬樓梯時踩到跌倒了怎麼辦？教室在3樓欸！」，沒想到兒子巧妙回應，「不會啦！我自己綁！妳幫我綁被同學看到了！人家會以為我是媽寶的」，這樣的言語讓媽媽超傻眼。她還提到，兒子也不喜歡讓她撐傘送進校門，害她常常聽見「玻璃心碎的聲音」。

不過，有許多家長也分享相近年紀孩子的狀況，因為小五的孩子的確已經有獨立思考與行動的能力，難免不希望媽媽過度關愛，許多人留言，「這樣不會叛逆阿，是懂事了」、「總比跟妳說我不會綁來得好多了！」、「我覺得孩子就是覺得害羞!!不想讓同學笑他」、「其實是他長大了」、「讓別人幫忙綁鞋帶很尷尬啊(無關身份)」、「 他會害羞，獨立是一件好事」、「這跟星座沒關係喔，這是小孩已經會在意別人的眼光了」。

有許多媽媽給了不少實用建議，「我的女兒現在是小五，遇到跟你同樣的情況，我調整自己，學會放手跟放心」、「給他點空間，提醒他繫鞋帶或是看著他自己弄，媽媽太黏他會排斥了」、「他有自己意識到這是自己該處理的範圍，也許他是不想媽媽太辛苦或者他害羞，只是不太會表達」、「妳應該高興妳兒子不再連綁鞋帶這種小事都依賴妳，關愛過頭會變壓力的～」。

▼網友勸說如何與正在獨立長大的孩子相處。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）



