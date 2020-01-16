三商美邦人壽2019年賺54.2億元「創歷史新高」　總資產1.26兆元年增10%

▲三商美邦人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

三商美邦人壽公布2019年財報自結數，Q4單季稅後淨利逾19.2億元，累計全年稅後淨利達54.2億元，且2019年底淨值較2018年底大幅增加142億元，淨值達402.7億元，與稅後淨利同時創下公司成立以來歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為2.29元，每股淨值16.98元；另分類至攤銷後成本的債券未實現利益約370億元，總資產1.26兆元，較2018年同期成長10%。

三商美邦人壽表示，2019年面對台幣強勢環境，不但經常性收益率（利息、股利與租金且扣除避險成本）較2018年同期成長，資產配置也採取彈性操作策略；在股票與債券市場走多環境下，兼顧總投資收益（TTR）及淨投資收益（NII），掌握市場波動適時實現股債資本利得，創下2019年投資收益率優於同期負債成本率的傑出表現。

此外，三商美邦人壽2019年持續推廣投資型與保障型商品，且著重加強長年期商品銷售，不但投資型商品新契約保費仍持續維持200億元以上銷量，其中分期繳投資型商品新契約保費，更較2018年同期成長16.1%，另長年期健康險新契約保費也有5.8%成長。不論是新契約等價保費128.8億元或新契約等價保費率（FYPE/FYP）38%，皆較2018年同期增加，持續朝提升公司新契約價值的目標前進。

三商美邦人壽表示，強化保障型與投資型商品銷售的商品轉型策略，也為即將到來的會計準則接軌預先作好準備，未來除將持續落實「優化財務結構」、「深化客戶體驗」、「強化風控法遵」3大策略方向外，在追求績效同時，更強調公平待客、誠實招攬，發揮保險保障功能，為投資人、保戶及社會大眾創造多贏局面，持續朝向「最能創造價值的專業壽險公司」的企業願景邁進。