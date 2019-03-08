孕婦赴美當地剖腹　因產檢寫......而海外突發疾病醫療險遭拒賠　

▲孕婦出國而在當地剖腹生產的保險金理賠案，常因條款定義解讀認知差異而引發爭議。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

懷胎32週的孕婦出國旅遊卻在當地剖腹生產，欲申請海外突發疾病醫療保險金，遭保險公司以其投保前的產檢病歷，記載胎位尚未轉正而非突發疾病，拒絕理賠。

保戶說她懷孕期間到美國旅遊，因身體不適緊急就醫，經當地醫師診斷為胎位不正，而且有前置胎盤情形，才會滯留美國剖腹生產。

保戶認為她在國內時產檢均正常，到美國才檢查出有胎位不正和前置胎盤，是屬於突發的疾病，因此向保險公司申請旅行平安保險的海外突發疾病醫療保險金。

但保險公司表示，依據保戶的就醫紀錄，其在投保旅行平安保險的兩週前，有到國內某婦產科診所產檢，當時保戶已懷孕30週且胎位尚未轉正。也就是說，保戶在投保前就有胎位不正的情形，不符合契約條款所稱的「突發疾病」。

另外，保戶雖在國內的產檢均正常，卻到快要生產前才在美國檢查出「前置胎盤」，與一般的醫療進程不符，因此不給付保險金。

保險公司拒賠的理由

旅行平安保險所附加的海外突發疾病醫療保險附約約定，所謂的「突發疾病」係指被保險人於中華民國境外需即時在醫院或診所診療，才能避免損及身體健康的疾病，且於本附加條款生效前180日以內未曾接受診療者。

延伸閱讀

►模板工悲歌！職災摔成植物人 意外險理賠金只拿到一半竟合理