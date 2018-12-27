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獨／小野選後首露面：哭完被說「老娘炮」…社會蠻邪惡的

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政治中心／綜合報導

文化人小野選前出任台北市長侯選人柯文哲競選總幹事，因為力挺陳其邁角逐高雄市長，遭到國民黨台北市長候選人丁守中批評「綠營文化門神」，小野落淚反擊丁守中。選後小野首度在媒體面前曝光，他也回憶起選舉往事，「各位記得我的遭遇吧，哭一下就被人家說老娘炮，這個社會蠻邪惡的。」

▲▼小野落淚。（圖／記者陳家祥攝）

▲小野落淚。（資料照／記者陳家祥攝）

小野27日出席「2018台灣義行獎」頒獎典禮，擔任頒獎人，在致詞時表示，「今天在這個場合我想大家都很想哭，可是各位記得我的遭遇吧，千萬不能哭，哭完之後我的綽號被變成老娘炮，所以各位知道這個社會蠻邪惡的，因為你只是哭一下只是感動，就被人家說老娘炮，而且永遠跟著我一輩子」幽默自嘲讓聽眾笑聲不斷。

小野還透露，「我這個月不敢出席任何場合，不敢面對記者、不敢面對媒體，今天本來不想來，我怕我講錯話。」

▲▼台北市長柯文哲擁抱競選總幹事小野。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲擁抱小野。（資料照／記者陳家祥攝）

小野擔任台北市長柯文哲競選總幹事期間，以個人身分幫陳其邁拍競選廣告，遭丁守中批評是「綠營文化門神」，召開記者會時氣到3度飆淚，痛罵丁沒讀書、沒文化，嗆丁沒資格當市長。

小野也提到，看到柯市長被抹黑、抹紅，心裡面都好想罵髒話，可是因為自己是競辦總幹事所以不能，但內心非常痛苦，看到人心最黑暗一面，「我好想跟柯市長說，關起門來罵髒話。」

▼小野落淚。（資料照／記者陳家祥攝）

▲▼小野落淚。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼2018台灣義行獎,小野。（圖／記者李毓康攝）

▲小野出席2018台灣義行獎頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：小野,文化門神

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