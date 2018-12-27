自製土炸彈藏口袋辯「是聖誕煙火」　不及試爆平安夜遭查獲

記者陳豐德／新北報導

新北市一名丁姓男子24日晚間跟友人騎車，經過五股區新五路與成泰路口時違規左轉，被員警察覺不對勁上前攔查，盤查過程當中發現丁男外套口袋隆起，翻出一看竟然藏著一顆自製的土製炸彈，他辯稱是要趁聖誕節時當煙火在空地施放，不料越在平安夜被查獲，警方還查出他是竊盜暨槍砲通緝犯，當場將他逮捕回派出所偵辦。

▲警方平安夜查獲土製炸彈，嫌犯辯稱是要當聖誕節煙火。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，23歲的丁姓男子有毒品、竊盜、侵占等前科，且因竊盜及槍砲彈藥刀械管制條例案件未到案遭到通緝，24號晚間11時許因為在五股區新五路與成泰路口時紅燈左轉，且行跡相當可疑，巡邏經過的員警立即上前攔查，員警經查驗後確認其通緝身分，立即通報線上警力趕往支援。

員警搜出丁男外套口袋中的土製炸彈時，丁男自稱是在網路上看到外國人教學如何製作煙火的影片，覺得有趣而興起自己製作的念頭，便至金紙店購買鞭炮，將其中的火藥取出後裝在塑膠罐中，以膠帶纏繞再加上鞭炮原先有的引線，想乘聖誕節時在空地施放，不料竟在平安夜時即遭警方查獲，警方聽聞後笑稱果真是「丁丁做事叮叮噹」，相當應景聖誕節的氣氛，警詢後依竊盜暨槍砲彈藥刀械管制條例通緝、槍砲彈藥刀械管制條例移送。