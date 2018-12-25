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德總統聖誕演說籲多元對話　「互相論戰才是民主真諦」

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▲▼德國總統史丹麥爾呼籲人民應該多方交談，勿封閉在同溫層中。（圖／路透）

▲德國總統史丹麥爾呼籲人民應該多方交談，勿封閉在同溫層中。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

德國總統史丹麥爾（Frank-Walter Steinmeier）24日在發表聖誕節演說，對德國與其他國家日益擴大的政治分化問題表示憂心，德國境內的政治爭論與社會爭議越演越烈，激進的言論尤其在社交媒體上出現，這些人「通常不是真正關注政治」。史丹麥爾提醒德國民眾注重溝通，強調德國社會不能走向分裂。

根據《德國之聲》報導，總統史丹麥爾提到，「德國人間的對話逐漸減少，願意互相傾聽的人更少。」希望人們即使擁有不同的觀點也能夠互相論戰，這才是「民主的真諦」。

▲▼德國總統史丹麥爾呼籲人民應該多方交談，勿封閉在同溫層中。（圖／路透）

▲史丹麥爾提醒，周邊世界所發生的分裂，也可能在德國出現。（圖／路透）

史丹麥爾表示，人民在與親友聖誕聚餐時，應該把握談話的機會，「從周圍的世界能夠看到，雙方如果無法不帶怨氣的談話，將會產生何種局面。」人民的鼓譟與憤怒是因不確定性而產生，「巴黎的街道燃起烽火、美國政治的深溝暗壑、脫歐前的英國瀰漫著不安，歐洲其他地方也同樣面對分崩離析的危機。」

然而，更令史丹麥爾擔憂的是「許多人沉默著」並將異議者排除在外，「越來越多人活在同溫層中，身邊每個人的意見都百分之百相同，並一致將某些人排除在外。」

針對排他的態度，史丹麥爾呼籲，「有一點永遠適用，大家都屬於這個國家，無論膚色或出身、價值觀或支持的球隊。」他也將與家人共度聖誕，與妻子比登本得一同前往利珀蘭探望母親。

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關鍵字：德國,聖誕,史丹麥爾,Frank-Walter Steinmeier

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