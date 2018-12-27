中「S-400」試射成功　俄專家：台海若衝突將成主力

▲ S-400防空系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

國際中心／綜合報導

中國最近成功試射俄羅斯產的「S-400」最新型地對空飛彈，而且試射時的目標就是對準台灣海峽。專家擔憂，如果未來台灣海峽真的發生武力衝突，這套飛彈系統恐怕會扮演關鍵的腳色。

根據日本《共同社》報導，中國12月上旬在國內靶場，進行了「S-400」的試射行動，並配備極具戰鬥力的48N6E導彈，成功以每秒3公里的射速，打中距離250公里外、速度高達8.82馬赫的高超音速靶彈。對此，俄羅斯科學院遠東研究所軍事專家瓦西里（Vasily Kashin）表示，這足以說明，「S-400」導彈具有極遠射程極強大性能，一旦台灣海峽今後發生武力衝突，這款飛彈可能將成為重要的主力。

俄國另一名軍事專家亞歷山大（Alexander Golts）則認為，中國這次試射，無疑是對俄羅斯武器最有效的宣傳廣告，由於這次被攔截的靶彈速度為每秒3公里，大約是中程彈道導彈飛行的末段速度，這也就是說，「S-400」已經證明了對於中程導彈的攔截能力。

據悉，「S-400」被稱為現役性能最出色的遠端攔截防空導彈，由於系統較為龐大，從訓練一直到實彈試射的過程也需要較長的時間。中國早在2014年就與俄國簽署採購 「S-400」合約，不過運輸首批S-400的途中，因為船隻遇到風浪，部分設備因此損壞，也耽誤了交付時間。