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受賄2.4億判12年　中化集團前總經理蔡希有「服從判決」

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▲▼蔡希有表示服從判決。（圖／翻攝泰安中院微信公眾號）

▲蔡希有表示服從判決。（圖／翻攝泰安中院微信公眾號）

大陸中心／綜合報導

山東泰安中院26日宣判中國中化集團前總經理蔡希有受賄案，對被告人蔡希有以受賄罪判處有期徒刑12年，並處罰人民幣300萬元（約新台幣1340萬元）；追繳受賄所得財物，上繳國庫。蔡希有當庭表示服從判決，不上訴。

因蔡希有案的犯罪事實、證據涉及國家秘密，泰安市中級人民法院於今年9月18日，對該案進行不公開開庭審理。

經審理查明，蔡希有遭控於1997至2016年春節前，利用擔任大連西太平洋石油化工有限公司副總經理、中國石化銷售公司副經理、中國國際石油化工聯合有限責任公司總經理、中國石油化工股份有限公司副總裁、中國石油化工集團公司黨組成員等職務的便利，為相關部門和個人在合約性質變更、採購等事項上提供幫助，直接或透過特定關係人索取或非法收取相關人員給予的財物，共計折合人民幣5367萬元（約新台幣2.4億元）。

▲▼蔡希有。（圖／翻攝百度百科）

▲蔡希有。（圖／翻攝百度百科）

泰安中級人民法院認為，被告人蔡希有的行為構成受賄罪。另外，蔡希有在庭上自首，主動交代辦案機關尚未掌握的事實；也提供偵破其他重大案件的線索，經查證屬實，有重大立功表現；認罪悔罪，受賄所得贓款已全部追繳，於是從輕處罰。

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關鍵字：中國,中化集團,蔡希有,收賄,法院

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