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蘇貞昌傳回鍋行政院長！副閣揆2大人選曝光　最快1月接任

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賴清德、蘇貞昌、陳其邁。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻、湯興漢攝）

▲外傳行政院長賴清德明年1月14日將率內閣總辭，屆時由蘇貞昌接任行政院長。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻、湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長蘇貞昌26日傳出回鍋接任閣揆，副閣揆人選原先屬意金管會主委顧立雄，但顧已經婉拒，因此外界看好2大可能人選，一是高雄市長選戰失利的前立委陳其邁，二是前台中市長林佳龍。不過，消息人士認為，陳接府秘或黨秘的可能性較大，對這項消息持保留態度。

根據《中時電子報》報導，蘇貞昌原先毫無意願，但在蔡英文多次派人遊說下，最終點頭同意扛下閣揆重任，希望顧立雄出任副閣揆。但顧認為所剩時間不多，短短1年不太可能有所作為，選擇留在金管會。至於蘇延攬林佳龍入閣，是看中林佳龍當過台中市長，希望他接環保署長，但林剛敗選，因此婉拒這項安排。

對此，總統府人士晚間回應，沒有相關訊息。蘇貞昌陣營則重申，尊重賴院長的想法。

▲▼蘇貞昌、蔡英文。（圖／記者屠惠剛、周書羽攝）

▲蘇貞昌、蔡英文。（圖／記者屠惠剛、周書羽攝）

黨政人士透露，蔡英文和蘇貞昌因為宇昌案關係鬧僵，不過在選戰時期，蔡英文放下恩怨幫忙蘇貞昌站台輔選，對兩人的關係來說有很大的突破；如今傳出蘇貞昌要接行政院長，一切看似順利，但這不代表兩人已經放下仇恨。

黨政人士分析，蔡英文在敗選後開啟「迴廊式談話」，目的是要掌控行政院的發語權，屆時即便與蘇貞昌不合，也能藉此互相制衡。

據了解，行政院秘書長卓榮泰日前參選黨主席後，黨內隨即啟動布局，其中許多擔任部份縣市一級主管的蘇子弟兵都紛紛請辭或未上任，讓蘇內閣上任一說甚囂塵上。如今傳出蘇貞昌回鍋行政院，政壇人士似乎都不感意外。

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關鍵字：陳其邁,蘇貞昌,蔡英文,顧立雄,閣揆,行政院長

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