賴清德內閣走6人　黃國昌轟：比看守內閣還要糟糕

▲立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

教育部長葉俊榮因為管中閔案遞辭呈下台，這已經是行政院長賴清德任內第6位下台的部會首長，創下史上最多的出缺記錄。時代立委黃國昌在臉書批評，這樣的狀況比看守內閣還要糟糕。

台大校長遴選事件已經歷3任教育部部長，包括潘文忠、吳茂昆，而葉俊榮上任後，24日突然宣布「勉予同意」管中閔就任台大校長，隔日就遭賴清德約見，葉俊榮當面提出請辭，賴清德同意走人，也結束葉俊榮163天的任期。

今年9月，促轉會爆出「東廠」風波，主委黃煌雄發出聲明，稱為了解開朝野不必要的政治僵持，決定主動辭去該職，由促轉會委員兼發言人楊翠代理主委，而國民黨團日前因不滿促轉會仍未改組才翻桌杯葛，楊翠26日則臨時向召委周春米以「身體不適」為由請假，未現身立院。

黃國昌表示，由一連串的事件，可以清楚看得出來，目前的行政院，已經陷入「軍心渙散、毫無紀律、各行其事、自謀生路」的窘境，結果就是「施政無能、拖累百姓」！

黃國昌批評，服公職的人，不論職位高低，在位的每一天，就應該兢兢業業把份內工作做好，這是最基本的倫理，也是人民最卑微的要求。

黃國昌希望，總統蔡英文與行政院長賴清德，看清現在的問題，把隊伍整理好。

▲賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）