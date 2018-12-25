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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

手機偷完還要轉帳「手抖反給三千」　女蠢賊情急叫醒失主：快還我！

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▲▼instagram,追蹤,滑手機。（圖／pixabay）

▲廣州日前發生離奇竊案，小偷不僅沒偷到手機，竟還倒貼失主1.3萬元台幣。（圖／pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

大陸日前發生一起離奇竊盜案，讓承辦公安也直呼「太瞎」。一名周姓女子在大連至廣州的列車上心生歹念，偷了對面楊姓男子的手機，豈料她食髓知味，偷完手機發現對方微信中還有些錢，便想直接匯到自己帳戶，企圖「一箭雙鵰」，但沒想到慌亂中非但沒得手，還把錢反轉給對方，情急之下，她竟將失主楊先生叫醒，要他「還我錢」。

據廣州鐵路警方表示，21日凌晨接獲一起竊盜報案，事發列車是大連至廣州的T369次列車的3號車廂，正當行經韶關區間時，有一名周姓女子趁機偷走對坐楊姓乘客的手機，警方接獲消息立即趕赴現場，沒想到卻是起「笨賊失風案」。

▲微信大改版，原先登入畫面的「地球小人」變成花朵。（圖／翻攝自微博）

▲蠢賊發現楊先生微信帳戶裡有3000多塊人民幣，於是想「一羊兩宰」。（圖／翻攝自微博）

原來周姓女子偷了手機後，發現對方微信帳戶中還有人民幣3000多元（約台幣1.3萬元），就想「一羊兩宰」，於是便加了對方好友，試圖把錢匯到自己帳戶，不料她自己做賊心虛，一個手抖反而把自己的3000元匯給楊先生，不甘損失的她居然把失主踢醒要錢。楊先生醒來後，十分不解為何手機會在周女手中，更不解為何要還錢，於是直接報警處理。事發後，周女被送往廣州車站派出所。

新聞一出，網友紛紛笑到窒息，「還有這種操作？」、「偷雞不成蝕把米」、「智商這麼低還敢犯罪？」、「小說都不會有的智障情節哈哈哈」、「楊先生人真好，是我就直接走人了」、「願天下所有壞人都這個智商哈哈哈」。

ET快訊
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關鍵字：大陸,廣州,偷竊

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