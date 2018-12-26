大清早偷鋼筋較「安全」　警攔車盤查...全招了

▲李姓男子大淸早機車腳踏板上載放許多鋼條。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東大武分局太麻里分駐所警員日前清晨執行巡邏勤務，發現一輛機車腳踏板上載放許多鋼筋條，機車騎士停在路邊重新擺放整理，引起警員警下車盤查，當場查獲李男涉嫌竊溫鋼筋，警方依竊盜罪移送台東地檢署偵辦。

大武分局太麻里分駐所警員蔡大明、林韋希等2人日前清晨執行4-6時「護果專案」巡邏勤務，在太麻里外環道仁和醫院前發現一輛機車行跡詭異，機車腳踏板上還有放了許多鋼筋條，機車騎士因鋼筋太多太重臨停在路邊重新擺放，古怪的舉止引起警方注意。經員警下車盤查。

▲古怪行徑引起巡邏員警的注意，攔下盤查。



警方盤查確定駕駛人李男是列管的治安顧慮人口，有多項竊盜及公共危險的前科，對於警方突如其來的詢問措手不及、交待不清，一會兒說鋼筋是朋友託他戴送準備施工、一會兒說是回收場請他戴去賣的，謊言均被警方戳破。最後在警方追問之下並表示要通知太麻里某工地的負責人出面指認後，李嫌才坦承竊盜犯行。

▲李姓男子最後坦承利用清晨，進入工地偷取鋼筋，想要變賣花用，警方依竊盜罪移送偵辦。



據警方調查，李嫌因看準清晨時分趁工人還沒上班之際，進入工地偷取鋼筋，想要變賣花用，沒想到因竊取的鋼筋太多太重，機車載運不了，所以停於路邊重新整理擺放，才引起巡邏員警的注意。警方訊後依竊盜罪將李嫌移送法辦。