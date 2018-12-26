踩油門又想閃車「連翻2圈」　警意外查車內藏毒　

▲台中沙鹿發生自撞車禍，警方意外查出車內毒品。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

26日早上11點半，沙鹿區台灣大道六段、正英路口，發生自小客車自撞分隔島事故，警到場見20歲林姓駕駛頭部、左胸及全身多處挫傷，同齡張姓乘客也是全身多處擦挫傷，緊急送往沙鹿光田醫院急救；警隨後在林男車內、現場路邊旁共查獲安非他命3小包（毛重待查）、毒品咖啡包5包，駕駛及乘客均抽血檢驗，另駕駛有無毒駕情事刻正查察釐清中。

▲林男駕駛車輛車頭全毀、擋風玻璃破裂。



清水警分局明秀所表示，20歲林姓男子開車載著20歲張姓友人，欲從內側快車道往沙鹿方向行駛，疑因車速過快又想閃避前方停紅燈車輛，即向左閃自撞中央分隔島後連翻2圈，造成車頭全毀、擋風玻璃破裂，2人緊急送醫急救。

院方表示，林姓駕駛疑似被彈出車外，到院前意識混亂、呼吸急促，有雙側氣血胸、肺挫傷，下頜骨、鎖骨、肩胛骨、2根肋骨骨折，臉部多處擦傷、背部擦傷、左手、右足擦傷、牙齒斷裂2顆，目前生命徵象暫穩，加護病房治療中；張姓乘客則是全身多處擦挫傷，送醫後並無大礙。

警方表示，到場時分別在自小客車前、後座上及車禍現場路邊，共發現安非他命3小包（毛重待查）、毒品咖啡包5包，目前正在釐清中。

▲警方發現安非他命3小包（毛重待查）、毒品咖啡包5包。