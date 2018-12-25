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5槍轟出9彈孔！「沙鹿槍手」身分確認　嫌父嘆：早知就把他綁起來

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記者莊智勝／台中報導

台中沙鹿清泉崗機場旁巷弄24日傍晚傳出槍擊血案，51歲的蔡男才剛買完便當回到家，不料卻遭人朝胸部連開5槍，當場慘死在自家門口；警方經過1天1夜的追查，確認凶嫌身分為50歲的蔡姓男子，就住在死者家附近，且2人還是堂兄弟宗親關係。蔡嫌父親透露，2人先前就曾多次吵架爆口角，但不知兒子竟會為此持槍殺人，「早知道他會去開槍，我就拿繩子把他綁起來了！」

▲▼台中沙鹿槍擊案。（圖／東森新聞）

▲蔡嫌父親得知兒子闖禍，感嘆「早知道就把他綁起來」。（圖／東森新聞）

這起重大刑案就發生在24日傍晚17時，當時蔡男外出買便當返家，停妥機車後才剛脫下安全帽僅短短1秒鐘，就立即遭到埋伏的蔡嫌連開3槍；由於事發突然，蔡男中槍負傷後急忙蹲下縮身閃躲，但蔡嫌仍不放過，走近後再朝其背部補上2槍，見其倒地失去意識後才轉身騎車逃離現場。

警方指出，嫌犯非常囂張大膽，作案時並未戴安全帽蒙面遮掩，且手段凶殘，5發子彈全朝胸部射擊，其中還有4發子彈貫穿，在死者身上留下9個彈孔，幾乎是「行刑式槍決」，殺意甚堅。

▲▼台中沙鹿槍擊案。（圖／東森新聞）

▲死者身中5槍，其中4發子彈貫穿，在身上留下9個彈孔。（圖／東森新聞）

警方再追查後，確認凶嫌身分就是住在死者蔡男家鄰近的蔡姓凶嫌，過去曾有毒品槍砲前科，目前無業；蔡嫌與死者2人不但年紀相仿，還是堂兄弟的宗親關係，但事發後嫌犯已逃逸無蹤，目前還未知其下落。

蔡嫌父親得知兒子闖下殺人大禍後感嘆，「早知道他會去開槍，我就拿繩子把他綁起來了！」蔡父透露，死者過曾娶外籍新娘，但沒多久後就宣告離婚，死者此後性情驟變，只要看到略不順眼的事物就會大發脾氣，還曾多次無端爆粗口痛譙兒子；由於蔡嫌脾氣也相當火爆，2人曾多次在街訪鄰居面前爆發激烈口角，甚至日前死者還為此到警局備案。

警方推測，蔡嫌可能是不甘遭到辱罵，才會持槍射殺蔡男尋仇；另一方面，警方也指出，凶嫌短時間內連開5槍殺人，可見其有一定的火力，如今攜槍逃逸在外趴趴走，儼然已成治安隱憂，將會全力追緝，盡速將凶嫌逮捕歸案。

▲台中槍擊案。（圖／記者陳玉攝）

▲蔡嫌至今仍下落不明，警方正全力緝捕中。（圖／記者陳玉攝）

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關鍵字：台中,沙鹿,槍擊案,槍手,清泉崗,機場

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