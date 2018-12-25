谷關空氣分裝1萬份透明塑膠瓶　盧秀燕：送市民反空汙

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政治中心／綜合報導

台中市長盧秀燕25日在就職典禮上，發送1萬份的「谷關空氣」塑膠瓶，象徵改革台中空汙的決心。該典禮打破以往傳統，首次在戶外舉辦，現場還有20多台餐車要與市民一同野餐。她也指出，這次典禮改為戶外就是表明要全力對抗、改善空汙，要市民在戶外呼吸的到新鮮空氣，未來4年要讓市民「把口罩拿下來」。

▼盧秀燕就職典禮送10000瓶谷關空氣。（圖／記者陳玉攝）

監交人行政院政務委員表示，先感謝前市長林佳龍4年來的努力，尤其是空汙部分，把原本的紫爆天數50多天降為10多天，「未來行政院各部都會全力支持新市府的政策」。

剛卸任的林佳龍表示，除了恭喜盧秀燕，自己的心情也變得滿足又輕鬆，「我的團隊用4年完成8年的功課」，就像學生提早寫完作業交卷後，心中獲得的滿足與成就感；現在最重要的角色是市民，能夠有更多的時間來體驗台中的美好，「盧秀燕也可以隨時打給我，我願意提供意見」。

盧秀燕也在典禮中感謝林佳龍及歷屆該市市長，城市進步是歷任縣市長與所有市民共同累積的，台中巨輪正在前進，「我受鄉親託付，要繼續奮勇向前」，也更會拚經濟，堅持選前政見「台中富市3」前店、後廠、自由港。

▼盧秀燕送10000瓶谷關空氣給市民當作小禮物。（圖／記者陳玉攝）

