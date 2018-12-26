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台中22歲菁英警賣大麻：吸一次想戒掉！　曾「20秒灌酒駕毒蟲4拳」上新聞

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台中市警局第六分局西屯派出所22歲警員陳丕為販賣大麻。（圖／翻攝臉書）

▲陳丕為販售大麻遭免職，自毀前程。（圖／翻攝臉書）

地方中心／台中報導

台中市警局第六分局西屯派出所22歲警員陳丕為販賣大麻，被自家人查獲，他供稱想戒掉大麻，剩下的丟掉又覺得可惜才上網賣掉，事後遭收押、記兩大過免職。他雖才從警兩年，但表現優良獲頒「警察菁英獎」，還曾「20秒猛灌酒駕男4拳」登上新聞版面，獲得輿論一面倒支持。

第六分局與第二分局員警日前網路巡邏時，發現有人用英文名字在網路上以4000元兜售2級毒品大麻。經報請台中地檢署指揮後，員警佯裝顧客向對方表明想購買，相約在23日下午5點多，在西屯區約碰面，果然人贓俱獲，逮捕涉嫌販售大麻的陳丕為，及其身上扣得6.4克大麻。

警方一查發現，陳丕為竟是第六分局西屯派出所現職警員，將他帶回派出所。陳員坦認犯行供稱，因好奇在國外論壇網站買大麻，只吸了一次打算要戒掉，剩下的丟掉又覺得可惜，才到當時買的網站販售。第六分局表示，陳員警專33期畢業，從警2年，工作表現認真。

▼陳丕為工作十分積極，曾追嫌犯被賓士撞飛。（圖／翻攝臉書）

台中市警局第六分局西屯派出所22歲警員陳丕為販賣大麻。（圖／翻攝臉書）

台中市警局表示，陳員涉嫌販賣大麻，圖謀不法利益，犯罪事證明確，也坦承不諱，但行為已嚴重警察機關形象與名譽，記兩大過免職；西屯所所長記過2次調整為非主管，分局長、副所長及查勤區記過1次；副分局長、督察組長、駐區督察記申誡2次。

市警局表示，除感到遺憾痛心外，已要求各分局、（大）隊全面清查所屬員警，針對生活、勤務不正常有施用毒品嫌疑，及與涉嫌毒品犯罪份子交往甚密員警，應依《警察機關辦理特定尿液採驗作業要點》執行懷疑檢驗。

陳員服務2年表現優良，年紀輕輕就獲「警英獎」，他今年7月29日執行酒測攔查時，被一名騎車酒駕的33歲溫姓男子衝撞，他20秒連續打溫4拳並飆罵，嚇得對方不敢還手，其他警員也站在一旁看，後來還在溫的機車置物箱搜出毒品。當時有民眾拍下過程投訴，質疑警方執法過當外還有暴力行為。

警方當時表示，陳員曾追嫌犯被賓士撞飛，這次他忍痛追毒嫌，過程受傷難免有情緒，但任職警察的熱忱，值得肯定。警方進一步說，同仁被衝撞難免會有情緒，肢體動作一時反應比較大，有用推的，但民眾拍攝角度是由上往下，容易造成誤解，不至於構成執法過當。

▲▼藏毒拒檢撞警逃 員警撲倒嫌犯20秒連揍4拳。（圖／翻攝東森新聞）

▲▼陳員今年7月執行酒測攔查時，被一名騎車酒駕的33歲溫姓男子衝撞，他20秒連打溫男4拳，被民眾拍下投訴。（圖／東森新聞）

▲▼藏毒拒檢撞警逃 員警撲倒嫌犯20秒連揍4拳。（圖／翻攝東森新聞）

▼陳員揍毒蟲登上新聞版面，但獲得輿論一面倒支持。（圖／東森新聞）

▲▼藏毒拒檢撞警逃 員警撲倒嫌犯20秒連揍4拳 。（圖／翻攝東森新聞）

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關鍵字：陳丕為,大麻,台中

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