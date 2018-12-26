翻越上海地鐵安全門　女乘客遭「攔腰夾斃」慘死縫中

大陸中心／綜合報導

《上海地鐵shmetro》官方微博26日表示，上海地鐵3號線344號列車25日晚間18時55分於曹楊路站進站時，司機發現站台尾端有一名女乘客想翻越電動安全門，立即緊急剎車，列車在越過該乘客兩節車廂後停下。但該名女乘客已越過安全門，被卡在安全門與車體之間，經值班站長拆掉電動擋板後才將傷者移出，後續緊急救難人員趕到現場，宣布傷者不幸身亡。

據上海地鐵指出，站務人員在發現情況後，迅速通報並啟動站台緊急停車裝置，值班車長、民警等快速奔至事發處，發現傷者被卡在29號電動安全門和車體之間。車站方在25日18時58分撥打120緊急救難專線，工作人員也脫下大衣遮蓋傷者，以防止乘客拍照；現場站務人員忙著維持秩序，也正一邊尋找目擊證人。

因乘客被電動安全門和車體夾住腰部，該站人員使用液壓擴張器後仍無法將傷者搬出，直到值班站長使用螺絲起子拆掉電動擋板後，傷者才得以移出。不過，當日19時16分時，120緊急救難人員趕到現場，宣布該乘客不幸身亡。

《上海地鐵shmetro》指出，經事後調閱監視錄影帶後發現，該名女乘客違規翻越車站電動安全門，擅自進入區間造成此事件發生，也對當晚高峰營運造成了一定的影響，關於跳軌原因還有待警方單位進一步調查。

▼上海地鐵一名女乘客翻越安全門，以致卡在縫中，被救出後不幸身亡。（圖／新京報我們視頻）





