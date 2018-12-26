執行署年終大執法　欠稅車及霸王車拒繳將拍賣

▲桃園分署年終大執法針對欠稅車進行拖吊。（圖／桃園分署提供）

記者楊熾興／桃園報導

行政執行署桃園分署在年終大執法，針對積欠牌照稅拒不繳納，及長期佔用公有停車格不繳納停車費，佔用公有停車格的「霸王車」，不符租稅正義，也造成其他用車人停車不便。24日起會同桃園市交通局、地方稅務局等單位強力執行扣車，短短2天內查扣四部欠繳牌照稅及停車費車輛，若車主再拒繳將進行拍賣。

▲會同桃園市交通局、地方稅務局等單位強力執行扣車。（圖／桃園分署提供）

桃園分署表示，24日下午在桃園市火車站後站的桃園市桃園區大林路20號停車格，發現一台2013年國瑞銀色車輛，交通局通報桃園執行分署及地方稅務局後，現場查扣並拖吊至桃園市桃園區富國路100號保管，車主當天立即繳清欠繳之使用牌照稅等共4萬2646元。

25日在桃園巨蛋第三停車場6號停車格發現一輛2008年出廠的福斯紅色轎車，欠繳牌照稅及停車費29844元，當場查扣後拖吊；當天下午3時15分許又在桃園市蘆竹區錦溪路88號停車格查扣拖吊一台1999年出廠福特六合銀色久停停車格車輛，欠繳牌照稅及交通罰鍰4萬8235元。

▲長期佔用公有停車格不繳納停車費，佔用公有停車格的「霸王車」予以拖吊扣車。（圖／桃園分署提供）

下午4時許在蘆竹區南竹路300巷巷內發現一台2017年出廠豐田欠稅車輛，欠繳牌照稅及健保累計達82874元，查扣後拖吊。兩天內已查扣四部欠繳牌照稅及停車費車輛。

桃園分署表示，自2018年2月2日迄今查獲已累計達80部，為國庫追回216萬182元稅金，已有顯著成效；也再次呼籲車主，接獲使用牌照稅或停車費繳款通知，務必在期限內自行繳款，以免扣薪、扣存，甚至遭執行不動產及查扣車輛。