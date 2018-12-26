比特幣行情差　台中地檢署首拍「民眾走光光」

▲台中地檢署25日首拍虛擬貨幣「比特幣」，但民眾一聽底價後竟走光。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



地方中心／台中報導

林男、范男因炒作比特幣吸金15億新台幣，遭台中地檢署查扣196顆比特幣，其中林男所有110顆比特幣願意到台中地檢署實體店面「拍賣小棧」開賣，不料近來比特幣行情差，25日拍賣當天價格浮動，因林男要求每顆底價5千美元，沒想到拍賣官一說底價，現場民眾竟掉頭就走。

台中地檢署設置「拍賣小棧」，25日早上進行首拍，就出現網路正夯的比特幣；檢方指出，今年3月間查扣林男等人總計196顆比特幣，其中林嫌所有110顆願意拿出來拍賣，而今年6、7月間比特幣一度漲到6千到7千美元1顆，林男提出底價最少5千美元1顆的附帶條件，檢方給予尊重。

檢方表示，25日上午拍賣前，網路比特幣行情8點為4080美元、9時為4000美元，後續曾跌破4千美元，當拍賣官說明底價為5千元時，現場民眾都無興趣更直接走掉。

檢方也說，比特幣價格波動大，每次要訂底價還需經協調程序，相當麻煩，該署應不會再拿出來拍賣。

另也說明，檢方拍賣虛擬貨幣，民眾若想購買，須準備電子錢包，拍定後，拍定人提供電子錢包位址及QR Code，拍定當天，除繳納拍定價金，還要額外繳納1成保證金，等1至2個工作天，該署將比特幣轉至拍定人電子錢包，拍定人簽署確認書後，再退還保證金，完成交易。