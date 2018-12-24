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豪擲40萬元買「頭魚」　他得標後原地放生：重在參與

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▲▼豪擲40萬買頭魚　他得標後原地放生」。（圖／翻攝自梨視頻）

▲男子（左）花將近台幣40萬的高價買下一條魚（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

河北省在日前舉辦冬捕活動，一名男子用人民幣8萬8888元（約台幣40萬元）的高價買下最大的魚，也就是「頭魚」，不過他得標後，竟然是選擇將魚放生，也讓不少人傻眼，「我有錢我也這樣做」、「有錢真好」、「是花錢來炒作的嗎？」

河北省沽源縣的天鵝湖冬捕活動在22日舉辦，據悉第一波捕到的魚中最大的魚就是「頭魚」，意味著紅紅火火、財源廣進，也提高一下企業知名度，頭魚出現後現場的拍賣會也開始競標，底價是2萬8888元（約台幣13萬元），最後售出價格則是8萬8888元。

▲▼豪擲40萬買頭魚　他得標後原地放生」。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲▼標到頭魚後就放生處理。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲▼豪擲40萬買頭魚　他得標後原地放生」。（圖／翻攝自騰訊視頻）

成功買下頭魚的男子表示，心情非常興奮，被問及要怎麼處理這條魚，他的答案讓人相當出乎意料，因為不打算把魚拿來吃，而是想放生處理，並且他也在大家見證下，將魚放回水中。對此網友大多表示「有錢真好」，也有人希望這不是炒作行為。

據了解，拍賣「頭魚」這個活動在其他省份也有舉辦，黑龍江省大慶市肇源縣在今年1月於青花湖舉辦冬捕活動，吸引5000多名遊客到場參與，總捕魚重量高達2萬多斤（約1萬多公斤），其中頭魚是一條野生鰲花（鱖魚），最後以98.88萬元（約台幣440萬）售出。另外，這個活動能追溯到遼金時期，遼帝喜歡吃「冰魚」，於是到每年農曆十二月，都會率領官員來冬捕，文化流傳至今。

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關鍵字：頭魚,冬捕,拍賣,天鵝湖

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