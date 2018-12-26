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面對國際戰略新變局　嚴德發：國軍使命就是強化自己

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嚴德發主持將官晉任　授階新科中、少將。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者李一豪報導

國防部25日上午在三軍軍官俱樂部舉行「108年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，由部長嚴德發主持，並代表蔡英文總統為晉任中、少將人員授階。

嚴部長致詞時，首先向晉任將領表達誠摯祝賀與嘉勉之意，強調能夠獲得拔擢晉升，是因為傑出的工作表現，以及品德、才能都受到肯定，才擁有這份得來不易的榮耀，大家應該為自己感到驕傲。

嚴部長表示，階級的晉升，代表將承擔起更重的責任與使命，期望大家能秉持守法務實態度，忠於職守、清廉自持，確實肩負起國人對國軍的託付，在工作崗位全力以赴，繼續發揮熱情，貢獻所學所長，以回饋國家的栽培。

嚴部長也提醒晉任將領，能有今日的成就，最重要的推手就是站在身旁的眷屬，部長特別邀請與會人士一同為在場的辛苦寶眷們鼓掌，並強調他們多年來始終無怨無悔，默默在背後支持，部長說「衷心希望各位在今天典禮之後，要好好地陪伴家人吃頓飯，分享這份榮耀，謝謝眷屬對大家支持。」

嚴部長指出，當前區域局勢正在快速改變，面對國際戰略新的變局，國軍最重要的使命，以及不變的原則，就是強化自己的實力，維護國家安全；部長提及日前蔡英文總統在「海軍銘傳軍艦和逢甲軍艦成軍典禮」致詞時，特別以「三不」期許全體官兵，不要忘記守護臺灣的使命、不要放棄追求區域穩定和平，以及不要忘記來自境外的威脅，希望全體官兵發揮團隊合作精神，不斷自我提升，克服困難和挑戰，為強化國防安全繼續努力。

嚴部長說，捍衛中華民國的永續發展，維持臺海和平以及區域穩定，是全體國軍官兵共同努力的核心價值，國軍戰訓任務要以「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」為指導，首重「帶著敵情練兵」，各部隊必須以「超敵勝敵」為目標，秉持「仗在哪裡打，我們就在哪裡訓練」原則，依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」作戰指導，以創新不對稱作戰思維，發揮聯合作戰效能。

嚴部長引用曾胡治兵語錄「練一日得一日之力，練一人得一人之力」，說明部隊戰力是否精良，關鍵在於訓練，期勉晉任將領秉持「忠於國家、忠於人民、忠於團隊」核心價值，務實提升訓練品質，落實「一級輔導一級」制度，凝聚部隊向心，鍛鍊國軍成為捍衛國家安全與守護人民安康的精實勁旅。

嚴德發主持將官晉任　授階新科中、少將。（圖／軍聞社）

嚴部長表示，堅實國防戰力是國家安全的保證，更是民主自由價值的後盾，當前，除持續推動國防自主，國艦國造與國機國造外，要加速新式武器裝備獲得，以有效提升整體防衛戰力；中華民國國軍有信心向全國人民保證，絕對可以達成「防衛固守、重層嚇阻」目標，捍衛2千3百萬人民的安全與福祉。

嚴部長提到，國軍在蔡總統領導下，陸續完成「堅實戰訓本務」、「優化官兵照護」、「精實募兵成效」、「強化人才培育」及「提升軍人形象」等措施；國軍為吸引優秀青年從軍報國，積極走入校園與128所大專院校簽訂大學儲備軍官訓練團（ROTC）合作協議，也在全國511所高中（職）當中，與256所學校設立國防培育班，未來將持續推動招募留營配套措施，在質量並重原則下，招募所需人力，逐次達成募兵制計畫目標，以鞏固國防整體戰力。

嚴部長表示，軍人全年無時無刻處於待命狀態，只要接到通知，立刻就要返回部隊執行任務，例如，近年數次重大災害期間，國軍官兵總是不分晝夜、第一時間全力投入救災，充分展現「疾民所疾、苦民所苦」愛民精神，讓國人相信國軍是一支「平時能救災，戰時能作戰」的精銳勁旅，也是守護國家安全重要的屏障。

最後，嚴部長提醒晉任將領，家庭是每位軍人得以全力衝刺、實現理想的堅實後盾，一個美滿的家庭，就是對我們從事報國志業最好的支持力量，因此，對晉升將領來說，典禮不僅是個人獲得肯定，更是在場寶眷們的榮耀；大家長期忍受聚少離多的日子，默默犧牲奉獻，才能綻放出今日美麗的花朵，相信在寶眷們支持下，各位將領爾後必然會有更傑出的成就和表現。

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