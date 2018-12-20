200名國軍「實兵實裝實作」　精練城鎮戰鬥

軍聞社／記者徐振威高雄19日電

隨著戰爭型態的轉變，城鎮戰的比例不斷提高，國軍第四作戰區19日於陸軍步兵訓練指揮部舉辦「城鎮作戰」示範，由陸軍司令王信龍上將主持，期勉各單位主官（管）針對城鎮作戰構想與時俱進，以達成精練城鎮戰鬥目的。

上午的「城鎮作戰」示範於金湯營區實施，採「實兵、實裝、實作」方式，納編2百餘位官兵，搭配陸軍各式空中、地面武器等裝備，實施「城鎮戰鬥」防禦作戰課目實兵演練。

示範觀摩首先由步訓部進行城鎮戰教學簡報，講解城鎮戰作戰構想與戰場運用規劃，使與會幹部針對作戰責任區內完成兵要調查、整合民防組織，並運用城鎮將兵火力結合，構成整體堅固防禦體系，以遲滯、分割敵軍行動及消耗戰力，達成防衛作戰構想。

隨後，作戰區以實兵方式進行限制空間戰鬥、城鎮戰基礎訓練、火力運用暨工事阻絕、防禦體系建構及綜合演練等課目，讓各單位與會主官實際瞭解城鎮作戰於戰場的實地運用，期藉此啟迪各級幹部戰術思維，使戰術作為運用更符合實戰所需。

王司令致詞時表示，在未來的作戰中，城鎮戰是一定會面對的戰爭場景，各單位在戰備訓練核心工作上，必須依「仿真實戰」做為戰備任務訓練指導，從嚴、從難、求精、求實，以合理可行、循序漸進方式執行演練，進而提升地面部隊執行城鎮作戰能力，厚植防衛作戰能量。