嚴德發：國防自主強化國軍戰力　更將成經濟發展動力

軍聞社／記者李一豪臺北24日電

國防部24日舉行「民國108年元月份月會暨授階授勳典禮」，部長嚴德發期勉全軍官兵抱持大愛胸懷，守護國軍核心價值，克盡保國衛民職責，因為這是「國軍官兵最光榮的使命」。

國防部月會上午在博愛營區舉行，嚴部長偕同參謀總長李喜明上將、副部長沈一鳴上將及張冠群上將，分別為晉任校官、士官長人員授階，並晉升文職人員，以及授勳、表揚各類工作績優單位與個人，對他們表現傑出，樹立國軍典範，表達肯定與讚許，期許全軍官兵見賢思齊，帶動國軍整體進步。

嚴部長致詞時，對晉任人員表達恭賀之意，強調由於每個人在工作上的卓越貢獻，受到肯定及認同，才能經過公平、嚴格的評審作業，獲此殊榮；部長也叮嚀晉任人員，務必與家人共享這份榮耀，因為有眷屬全心支持與付出，國軍官兵才能專心致力部隊工作，進而獲得成就。

嚴部長指出，回顧這一年，國軍官兵先後完成「漢光34號演習」及各項操演，面對國家安全的威脅，國軍官兵始終站在第一線，戮力執行戰備整備，建立可恃戰力，確保國家安全，讓社會在穩定中進步發展，使國人生命財產得以保障；部長特別強調，「這是你我神聖的使命，共同為國效力、展現大愛，是非常光榮的一件事」。

嚴部長特別引述蔡總統在今年軍人節表揚大會所期勉「保家衛國是國軍的責任，正因為國軍弟兄姐妹保持警戒，因應天災威脅，讓人民生命財產安全獲得保障」，強調國軍官兵辛苦地執行戰備及救災任務，可以說，國軍代表的意象，就是「守護家園的迷彩英雄」。

談及國防自主，嚴部長指出，包括蔡總統主持空軍高教機的開架儀式，以及在海軍司令部「新海軍啟航」的宣示，都清楚表達政府全力支持國機國造、國艦國造的決心；另一方面，國防自主不僅強化國軍戰力，更能帶動產業升級與群聚效益，成為經濟發展的動力，期望透過國軍與社會、經濟、民生相結合，樹立國防自主的嶄新里程碑。

另外，為讓晉任人員的家屬一同分享榮耀與喜悅，感謝他們長期以來在背後默默奉獻，扮演支持力量，月會除邀請眷屬參與，並在會後舉行茶會，由嚴部長向晉任人員及眷屬舉杯祝賀，期許他們百尺竿頭、更進一步，繼續為國家貢獻心力。