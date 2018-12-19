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支援艦隊堅實戰力　海軍常用軍品物流庫房啟用

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海軍常用軍品物流庫房剪綵啟用　提升部隊申補效益。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者徐振威高雄報導

海軍補給總庫18日舉行「常用軍品物流庫房剪綵暨啟用典禮」，由保指部指揮官周少將主持，與該單位官兵共同見證補給總庫提升海軍部隊申補效益的新歷程。

剪綵啟用典禮首先由補給總庫總庫長賈上校呈獻紀念座，代表該庫邁向提升補給效益的新里程碑，並邀請保指部指揮官周少將、海軍左支部指揮官施少將、戰系工廠廠長林少將與補給總庫長賈上校、總庫士官督導長劉緯民等人一同剪綵，隨後進行由海軍司令黃上將署名代表後勤為先的「先勤」紀念牆揭牌，過程簡單隆重。

周指揮官致詞時特別肯定總庫官兵同仁的努力和貢獻，特別是年來在執行「庫儲設施近、中、遠程規劃」、「各型艦零附件專儲」、「戰系設施移儲」、「軍購無償物資接收」、「物料圖資建檔」及各項專案工程的先期規劃等，均踏實如期完成任務，也期許在面對未來挑戰時，能持續秉持犧牲奉獻精神，貫徹忠義軍風，精進後勤能量，支援艦隊堅實戰力。

海軍補給總庫常年致力於「時效、服務、主動、精實」的精神，「常用軍品物流庫房」的成立為便利南部地區艦岸單位物料申領，並配合海軍零附件存管專儲作業，將每年撥發達二次以上常用軍品、特種配件器材及康定級艦軍品等集中專儲，以提升艦隊申補效益，強化後勤為先概念，執行供補任務，服務海軍官兵。

海軍常用軍品物流庫房剪綵啟用　提升部隊申補效益。（圖／軍聞社）

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關鍵字：軍聞社,台灣軍武

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