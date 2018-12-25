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印尼海嘯429死！數千人擠收容所「藥、水都缺」　她不敢回海邊的家：超害怕

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▲▼ 印尼22日晚間遭到海嘯，救援行動進入第3天。（圖／路透）

▲ 許多災民湧入收容所不敢回家，且因物資短缺，許多生病的孩子沒有足夠的水可以喝。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）遭受海嘯侵襲，當地搜救行動正如火如荼進行中，政府運用重型機具等設備進行開挖，並派出船隻協助島嶼上的受困居民，各地臨時疏散中心湧入數千名災民，雖然各界送來救援物資，但當地救難人員指出，目前乾淨的水和藥品庫存量仍不夠用。根據一名女性災民的說法，她與家人已來到避難中心3天，但仍選擇睡在收容所的地板上，「我覺得很害怕，因為我家就在海邊。」

法新社25日報導，當地救援物資目前主要依靠公路運送，政府也派出2艘船前往蘇門答臘附近的幾座島嶼，幫助當地的數十名受困民眾。當局除了調派重型機具開挖，同時出動無人機、搜救犬協助救援。

志願團體Tagana工作人員Abu Salim提到，「今天的重點主要放在幫助收容所裡頭的災民，包括設置公共廚房，並在合適地點發放物資與帳篷…（人們）仍然沒有自來水可用，還有許多災民逃到地勢更高的地方，現階段仍無法和他們聯繫上。」

談及目前災民的狀況，非營利組織Aksi Cepat Tanggap醫師阿里銘（Rizal Alimin）指出，他目前身在一間被當作收容所的學校裡頭，有許多倖存者都寧願睡在地板上，「很多孩子生病發燒、頭痛，而且他們沒有足夠的水可以喝…我們的藥也比平常還要少了…他們需要食物。」

專家警告，當地未來還有可能再次受到海嘯侵襲，讓5000多名撤離家園的居民，不敢回到自己的家。現年40歲的Neng Sumarni表示，她、丈夫以及3個孩子已到避難中心3天，「我覺得很害怕，因為我家就在海邊。」

▲▼ 印尼22日晚間遭到海嘯，救援行動進入第3天。（圖／路透）

▲▼ 根據最新數據，目前至少429人死亡，將近1500人受傷，另有154人失蹤。（圖／路透）

▲▼ 印尼22日晚間遭到海嘯，救援行動進入第3天。（圖／路透）

面對如此嚴重災情，印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）24日坦承，現行的海嘯預警系統主要針對地震活動，且海嘯救援網絡因預算、技術問題，早在2012年就已經沒有完整運作，也沒有海嘯浮標，這一切都需要重建，「在火山活動還很活躍的情況下，大家應該先遠離海岸。」

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關鍵字：海嘯,巽他海峽,火山,東南亞要聞

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