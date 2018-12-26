陳思宇當觀傳局長打幾數？　陳建銘聖誕節給女兒「90分！」

▲陳思宇。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

參與北市立委補選的台北市前觀傳局長陳思宇聖誕節25日一早馬不停蹄，與議員父親陳建銘的陪同下，一起前往社中街市場掃街拜票，媒體詢問陳建銘給過去任職觀傳局長的女兒打幾分？陳建銘笑著表示，她盡心盡力，表現可圈可點「我是給她打90分啦！」

陳建銘首度與女兒掃街，陳建銘表示，年輕人參政有辛苦的地方，這一次的選戰由陳思宇負責操刀，經營規畫都由她發想，他只是在旁邊擔任顧問、幕僚，年輕人總是要走出自己的一條路，不能夠一直待在在長輩的陰影下。

▲陳建銘陪同女兒陳思宇掃街。（圖／陳思宇辦公室提供）

陳建銘強調，就算選舉結果不如意，也不可能回歸市府，立委補選沒有選上，就會立刻參與明年的立委選舉，不會有退路，就是繼續經營，現在選完沒選上，就是明年繼續選，有比較才知道誰做得比較好，現在既然參選，就不會再回市府任職。

立委補選藍、綠、白爭搶，民進黨即將卸任的何志偉也在稍早到社中街市場拜票。陳建銘表示，事先並不知道，但選戰各憑本事，而且選舉是一樁喜事，不需要搞得烏煙瘴氣，這次選舉不會做看板、旗子，陳強調，大家曉得，保證金20萬或許是一個門檻，但真正的門檻是選舉的經費，選舉花了大把經費，那政治人物是否還能為民眾盡心盡力，還是為財團服務。