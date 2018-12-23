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自己的姑姑公開表態「挺對手」…　陳思宇：姑丈支持我！

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▲▼陳思宇。（圖／記者陳家祥攝）

▲陳思宇。（圖／記者陳家祥攝）

政治中心／台北報導

台北市長柯文哲派出「柯家軍」前觀傳局長陳思宇出馬競逐立委補選，然而陳思宇的姑姑，也就是民進黨立委陳靜敏卻表態「以我的立場，我一定是支持我們自己的黨籍候選人。」面對姑姑不挺自己，陳思宇23日掃街時回應，完全尊重，但姑丈、表弟、表妹和表哥都很支持她。

陳思宇23日前往永樂市場掃街拜票，受訪時提到，今天有許多大哥大姊給她溫暖擁抱，甚至是還沒有自我介紹的時候，對方就立刻說出了他的名字，讓她有很大的信心，也感謝志工朋友們願意在雨天陪她，以及謝謝柯文哲鼓勵她「穩上」，畢竟出來選就是想要選上，「我們也一定會選上」。

關於中央政府的「暖冬補助」原本獨漏台北市、桃園市和新竹市，陳思宇說，有看到桃園市長鄭文燦站出來喊話，自己身為台北市觀傳局長，看到台北市裡面沒有任何一位立委站出來幫台北市發聲，其實心裡很難過，這也是她參選的很重要目的之一，希望台北市的立委可以為台北發聲，這部分自己也會繼續努力。

針對外傳台北市觀傳局長將由市府發言人劉弈霆接任，陳思宇回應，觀傳局在10月的預算審查完成以來，到現在已經做了許多明年度的計畫，包含一個星期後即將開始的跨年和燈節，其實都已經做好了萬全的準備，自己相信柯文哲用人的智慧，更相信觀光傳播局的同仁在按部就班的情況下，一定能繼續把事情做好，「不管誰來接都一樣」。

至於姑姑陳靜敏日前表態，一定支持自己的黨籍候選人，但卻被柯文哲形容「挺我看也是嘴巴挺」。陳思宇說，姑姑有她的立場，但每個家庭本來就有不同信仰跟認同甚至價值，在這部分完全尊重姑姑的決定；不過偷偷跟大家說，「姑丈還有表弟、表妹和表哥也很願意支持我。」

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關鍵字：陳思宇,陳靜敏,柯文哲

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