「聖誕老人搶劫銀行被抓了！」　瑞芳警KUSO防搶演練超吸睛

▲「聖誕老人」搶劫銀行被抓了！瑞芳警KUSO另類防搶演練超吸睛。（圖／瑞芳警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

適逢耶誕佳節，瑞芳警分局為了呼籲民眾重視「防搶」意識，搭上聖誕節腳步，與金融機構攜手合作「聖誕版聯合攔截圍捕實警演練」，模擬國外聖誕節銀行搶劫案，出動偵查隊同仁，扮演聖誕老人持槍扮演歹徒，聲音效果真實上演，氣氛緊張直逼電影情節，民眾被突如其來場景，嚇得當場驚呆。

分局長陳良德表示，針對轄區特性，選定25日上午與彰化銀行瑞芳分行實施「聯合攔截圍捕實警演練」，搭上耶誕節腳步，模擬「聖誕老人」銀行搶劫案，出動聖誕老人持槍扮演歹徒，並研擬真實行搶狀況，聖誕老公公一進到銀行大廳立刻開槍嚇阻保全及行員大喊「搶劫！把錢交出來！」。

最後警方獲報後立即啟動「快速打擊特警隊」包抄，並兵分多路於各交通要道設下攔截點，截阻歹徒順利將聖誕老公公繩之以法。這次演練加上KUSO創意的橋段，除了替演練增加「笑果」，也讓民眾留下深刻印象。

陳良德表示，目的就是宣示警方維護金融機構人員安全、護鈔與防搶的決心，同時提醒民眾，若有提領大筆金額的需求，可詢洽警方護鈔協助。

▲▼「聖誕老人」搶劫銀行被抓了！瑞芳警KUSO另類防搶演練超吸睛。（圖／瑞芳警分局提供，下同）