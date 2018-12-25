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瑞芳三安社區盼找回過往榮景　「把路走回來」共創幸福礦山

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▲ 瑞芳三安社區凝聚社區力量 「把路走回來」共創幸福礦山。（圖／新北市農業局）

▲ 瑞芳三安社區凝聚社區力量，耆老帶領居民整理六坑斜坡索道。（圖／新北市農業局，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區三安社區曾於2010年度參與農再培根計畫灑下社區願景的種苗，自2012年4月19日起進行一系列的｢把路走回來｣活動，開始凝聚社區居民力量，參與活動人數逐漸增加，並於今年度積極參加農再培根計畫進階班課程，期待能將社區打造為住家休閒生活的美地。

農業局表示，金瓜石基隆山下的三安社區，是由九份至水湳洞最近的重要中繼站，社區內不僅有古道，更有重要礦溪貫穿。沿著古道走，順著水流聲前進，循著前人腳步沈浸礦山風華，藉由｢把路走回來｣活動，居民開始本山六坑斜坡索道環境整理的行動，用自己的雙手進行索道廢棄路跡的沿線除草工作，以數名耆老為核心，號召當地中青世代，自費買了手套、鐮刀、鋤頭，自己準備便當與茶水，以人力清理出煙沒於草叢中的昔日運礦軌道，藉行動來表達｢把路走回來｣之訴求，也維持自然環境生態。

▲ 瑞芳三安社區凝聚社區力量 「把路走回來」共創幸福礦山。（圖／新北市農業局）

▲ 瑞芳三安社區進行步道解說與導覽，讓社區居民更能體會在地的美好。

農業局說，社區近期也邀請在地的淘金達人陳石成老先生，進行社區的步道解說與導覽，讓社區居民更能體會在地的美好，也期望將以往榮景找回來。社區發展協會理事長吳乾正表示，希望透過農村再生計畫，啟動大家對礦山的夢想，在金瓜石礦山，留下一個大家努力過的美好記憶。能夠住在金瓜石實在幸福，希望社區大家一起努力，攜手共創幸福礦山。

農業局長李玟表示，金瓜石是北台灣的黃金山城，三面環山一面海，早期因開採金礦形成繁榮的地區，後來礦脈枯竭，金瓜石也逐漸恢復於平靜，但這裡擁有壯麗的山海美景，及富含人文的歷史遺跡，很值得大家細細品味，歡迎大家有空到金瓜石走走。

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關鍵字：瑞芳,三安社區,農村再生

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