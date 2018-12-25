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建設雲林新風貌　張麗善延攬「外漂子弟」返鄉入閣

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▲雲林縣長張麗善公布小內閣名單，延攬外漂子弟返鄉建設雲林邁向未來。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲雲林縣長張麗善公布小內閣名單，延攬外漂子弟返鄉建設雲林邁向未來。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林縣政府25日上午在縣府親民空間舉辦新任副縣長、主管布達及宣誓典禮，由縣長張麗善親自主持，並介紹外漂返鄉加入縣政團隊的小內閣成員，全體現場高喊「雲林上場－齊心向前」口號，張麗善同時承諾，團隊就位，齊心向前，必能一一實現對鄉親的承諾，全力衝刺。

▲雲林縣長張麗善公布小內閣名單，延攬外漂子弟返鄉建設雲林邁向未來。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲雲林縣長張麗善公布小內閣名單，副縣長為前斗六市長謝淑亞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

新任內閣成員名單，副縣長謝淑亞（前斗六市長）、秘書長張志銘（曾任農委會）、機要秘書陳志揚（前東勢鄉長）、民政處長張政國（前褒忠鄉長）、建設處處長李俊興（前台中市研考會主秘）、社會處處長林文志、新聞處處長周柏吟（曾任政黨媒體部主任）、文化處處長陳璧君、計畫處長李明岳（前嘉縣副縣長）、地政處處長黃凱達、行政處長林孟儀、消防局長林文山（曾任新北市消防局訓練科長）、衛生局局長曾春美等人。

▲雲林縣長張麗善公布小內閣名單，延攬外漂子弟返鄉建設雲林邁向未來。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲雲林縣長張麗善就職，各界相挺。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張麗善表示，她在競選期間所提之雲林上場政策，囊括農業、教育、經濟發展、觀光文化、城鄉發展、社會福利、醫療長照及婦女政策等八大面向；未來重視對縣內農業產業發展及農民照顧的同時，亦會竭力完成發展農改場、技訓中心、水產加值區等政見，回應農民的支持。

▲雲林縣長張麗善公布小內閣名單，延攬外漂子弟返鄉建設雲林邁向未來。（圖／記者唐詠絮翻攝）

除了繼續讓農業傲視全國外，更要讓雲林經濟活化起來，張麗善強調將會戮力推動雲林國際商港、開發工業區及閒置土地、制定招商條例鼓勵投資及青年創業等等，為雲林的經濟發展負起全責。

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