雲林縣長張麗善就職　 國際級設計師吳季剛相挺

▲雲林縣新科縣長張麗善明日就職，吳季剛母親及馬來西亞拿督丁重誠、設計師林國基、婚紗女王邱純玉、奧運金牌許淑淨、戲劇天后苗可麗、超跑冠軍林義傑等人都將到場相挺。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

第18屆縣長宣示就職交接典禮將於25日舉辦，雲林出生的國際設計師吳季剛為縣長當選人張麗善打造就職服裝，吳季剛父親吳昆民將代表吳季剛參與就職典禮；馬來西亞拿督丁重誠、名設計師林國基、婚紗女王邱純玉、奧運金牌許淑淨、戲劇天后苗可麗、超跑冠軍林義傑等人也將到場相挺，要為雲林揭開展新的篇章。

▲設計師林國基、戲劇天后苗可麗、超跑冠軍林義傑等人都將出席張麗善就職典禮。

美國第一夫人蜜雪兒在2009、2013年時兩度穿著雲林出身的吳季剛所設計之禮服亮相，準縣長張麗善表示，這除了是雲林人的驕傲也是臺灣之光，因此就職典禮的服裝特別委請吳季剛量身打造，藉著吳季剛代表雲林躍上世界舞臺的故事，象徵未來張麗善要讓雲林躍升國際的決心。

▲雲林縣新科縣長張麗善明日就職，將穿著國際設計師吳季剛設計服飾出席。

典禮也邀請馬來西亞拿督丁重誠蒞臨，丁重誠是雲林臺西子弟，目前是馬來西亞企業家，擔任馬來西亞臺商總會長、馬來西亞臺灣學學校董事長，準縣長張麗善說，盼後續能結合丁拿督之力，將雲林豐厚的物產拓展至馬來西亞市場。

▲張麗善到國際設計師吳季剛門市試裝。

此外，出生雲林的名設計師林國基、婚紗女王邱純玉、奧運金牌許淑淨、戲劇天后苗可麗、超跑冠軍林義傑等傑出旅外子弟也將到場相挺；典禮將於25日上午8時30分於文化處表演廳舉辦，典禮中也將邀請鎮西國小管樂隊、視障歌手洪新智帶來精采演出。

▲雲林縣新科縣長張麗善明日就職，縣府廣場一連3天美食1千碗免費大放送。

同時從25日就職日起在雲林縣政府廣場，一連三天，每日1000碗免費發送民間美食擔仔麵；同時為了力挺雲林豬農，支持臺灣優質豬肉，還有業者響應，提供雲林優質豬肉製作的貢丸搭配，讓民眾能一同大啖雲林美食。