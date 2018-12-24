快訊／完整名單！柯P小內閣出爐　副市長三缺一

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲即將25日舉辦連任就職典禮，備受關注的小內閣人選24日終於完整公布，其中副市長部分，現任副市長鄧家基留任，還多了一位新任副市長彭振聲，呈現「三缺一」狀況。柯文哲表示，盼各局處首長能發揮專業所長，為臺北市民服務，將臺北打造為更加美好宜居的城市。

現任北市府三位副市長陳景峻、林欽榮確定離開，一直不願表態的鄧家基則確定留任；現任觀傳局長陳思宇因以柯家軍身分參選立委而空出職缺，如今證實確實如外傳由發言人劉奕霆接任，發言人職務也將以兼任方式擔任；現任都發局長林洲民嘆被市府逼退，職務則將確定由曾任高雄市政府工程局養護工程處總工程司、高雄市政府工務局養護工程處處長、內政部營建署副署長、內政部營建署代理署長、台中市政府秘書長的黃景茂接任。

新任副市長由彭振聲（男，67歲）擔任，兼任工務局長、都市委員會主委，畢業於國立高雄第一科技大學工程科技研究所博士，曾任高雄市政府工務局新建工程處總工程司、高雄市政府工務局新建工程處副處長、高雄市政府工務局下水道工程處長、台北市政府工務局長。

新任都市發展局長由黃景茂（男，62歲）擔任，畢業於亞洲理工學院（AIT）區域及都市規劃碩士，曾任高雄市政府工程局養護工程處總工程司、高雄市政府工務局養護工程處處長、內政部營建署副署長、內政部營建署代理署長、台中市政府秘書長。

新任文化局長由蔡宗雄（男，48歲）擔任，由原台北市政府商業處長轉任政務職，畢業於中原大學室內設計所碩士，曾任台北市政府都市發展局工程員、幫工程司、國立陽明大學技正、組長、行政院文化建設委員會文化資產總管理處籌備科長、新北市政府文化局主任秘書、新北市立黃金博物館館長、新北市立淡水古蹟博物館館長。

新任觀光傳播局長由劉奕霆（男，31歲）擔任，並兼任發言人，畢業於中國文化大學資訊傳播學系畢業，曾任新頭殼網站政治記者、台北市政府秘書處秘書、北市府副發言人。

新任資訊局長由呂新科（男，50歲）擔任，因原單位借調作業仍在處理中，12月25日尚無法到任，暫由副局長高永煌代理，高永煌畢業於國立臺北大學資訊管理學系研究所碩士，曾任新北市政府資訊中心主任、新北市政府研究考核發展委員會組長、新北市政府研究發展考核委員會秘書、台北市政府資訊局副局長。

新任財政局長由陳家蓁（女，43歲）擔任，目前為將來商業銀行籌備處財務主管，曾擔任永豐銀行財務長，因原單位職務交接，12月25日尚無法到任，暫由副秘書長陳志銘代理。

新任社會局長由陳雪慧（女，47歲）擔任，陳雪慧畢業於世新大學社會發展研究所，曾任新竹市政府社會處長、行政院參議。

新任地政局長由張治祥（女，55歲）擔任，原台中市政府地政局長，畢業於國立政治大學地政學系碩士，曾任財政部國有財產局科員、專員、財政部國有財產局台灣南部辦事處課長、台灣土地銀行副科長、科長、襄理、財政部國有財產局科長、副組長、組長、財政部國有財產局台中區辦事處處長、財政部國有財產署中區分署分署長、台北市政府財政局副局長、台中市政府地政局長。

新任研考會主委由余家哲（男，38歲）擔任，畢業於國立中山大學中國與亞太區域研究所博士、中山大學資訊管理學系博士班，曾任比得利民調公司策略長、橄欖枝基金會副秘書長、新時代智庫策略長、台北市政府秘書處主任研究員、高雄市議會簡任秘書、台北市政府秘書處聘用研究員。

公務人員訓練處長由副處長林芳如（女，48歲）代理，畢業於國立政治大學公共行政學系博士，曾任行政院研究發展考核委員會科長、財政部財政資訊中心專門委員、財政部財政資訊中心副組長、台北市政府公務人員訓練處副處長。

新任客家委員會主委由徐世勲（男，42歲）擔任，國立交通大學管理科學所博士候選人，曾任Critical Art Ensemble(CAE)基因改造食品專案計畫總顧問、華聚產業共同標準推動基金會經理、國外飯店總經理、台北市議會第12屆議員、台北市新竹縣同鄉會理事長、財團法人中華民國自閉症基金會董事。

原住民委員會主委由北市府技監陳榮興（男，48歲）代理，畢業於國立臺灣大學土木工程學系博士，曾任交通部台灣區國道高速公路局拓建工程處幫工程司，交通部高速鐵路工程局專門委員、交通部高速鐵路工程局副工程司、台北市政府技監。



台北市政府第七屆一級局處首長名單如下：

現任副市長鄧家基（男，62歲）留任，秘書長張哲揚 （男，64歲）留任，副秘書長陳志銘留任，副秘書長李得全(男，59歲) 留任，副秘書長薛春明（男，63歲）留任，民政局長藍世聰 （男，62歲）留任，教育局長曾燦金（男，55歲）任，產業發展局長林崇傑 （男，56歲）留任，交通局長陳學台（男，60歲）留任，勞動局長賴香伶（女，50歲）留任，警察局長陳嘉昌（男，62歲）留任，消防局長吳俊鴻（男，63歲）留任，衛生局長黃世傑（男，69歲）留任，環保局長劉銘龍（男，54歲）留任，捷運工程局長張澤雄（男，60歲）留任，翡翠水庫管理局長謝政道（男，59歲）留任，兵役局長傅永茂（男，62歲）留任，體育局長李再立（男，49歲）留任，法務局長袁秀慧（女，44歲）留任，主計處長梁秀菊（女，64歲）留任，人事處長程本清（男，63歲）留任，政風處長沈鳳樑（男，59歲）留任，北水處陳錦祥（男，62歲）留任。