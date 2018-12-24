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【廣編】LINE FRIENDS來惹！修杰楷化身帥機長　揪熊大兔兔帶粉絲環遊世界

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▲▼LINE FRIENDS世界巡迴之旅台北站。（圖／LINE Taiwan提供）

▲世界唯一3.5米高雪白巨型熊大閃亮登場，打造聖誕跨年打卡熱點！

圖、文／LINE Taiwan提供

LINE FRIENDS魅力席捲全台，由修杰楷、熊大、兔兔等明星陣容，開啟LINE FRIENDS世界巡迴之旅台北站序幕，打造10大豪華展區，包含全球唯一3.5米高雪白熊大、台北獨家隱藏版展區––滿滿熊大機長巨型夾娃娃機，萌翻一票LINE粉讓全球超羨慕！

「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」今日於華山1914文化創意園區-烏梅劇場盛大宣布台北航線正式開通，記者會特別邀請與熊大同具暖男形象的修杰楷，化身特約帥氣機長，與熊大、兔兔帶領粉絲搭乘熊大航空，航向精彩有趣的世界之旅。

LINE FRINEDS節慶絕對不可錯過的歡樂聖誕村，全台首度迎來3.5米高冬雪般潔白的Mega Brown熊大公仔，全身經典限定的聖誕造型，絕對秒殺記憶體！繽紛的遊樂世界中，堆滿熊大機長的巨型夾娃娃機療癒登場，全球獨家的夢幻場景，讓台灣粉絲搶佔先機，被滿滿可愛勢力近距離包圍。讓你從登機開始，就淪陷在LINE FRINEDS魅力中，熊大豪華航空帶領粉絲踏足北極極光村、埃及獅身像、日本櫻花情人橋、歐洲聖誕廣場及美國牛仔部落等熱門景點，旅遊美照拍好拍滿沒在客氣！

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關鍵字：LINE FRIENDS,修杰楷,熊大,兔兔,華山1914文化創意園區,聖誕,跨年,打卡熱點

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