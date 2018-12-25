「鑽火車底」遭拖行肢解！誇張母趕時間搭車　8歲童慘死鐵軌

▲火車示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

美國一名媽媽日前帶著2個小孩趕車，不過就在通過一條鐵道時，恰巧有一輛運輸火車停在上面，阻擋了他們的去路，這名誇張的媽媽竟然要小孩從車廂底下爬過，只為節省從其他地方繞過的時間。沒想到該輛運輸火車竟然突然移動，造成當時在底下的8歲女兒被拖行500英尺（約152.4公尺）跟肢解，當場慘死。

根據外媒報導，這起事件發生在加州的佛雷斯諾（Fresno），44歲的喬伊（Joy Collins）帶著2個小孩要出門，就在經過一處停放運輸火車的軌道時，喬伊因為擔心趕不上巴士，竟叫孩子們穿越鐵軌以節省時間；9歲的兒子率先從火車車廂下穿越到達另一頭，8歲的女兒喬安納（Joyanna Harris）雖然反對這個危險的想法，但還是照做。

不過這輛運輸火車在暫停15秒之後，開始向前移動，而當時在火車下方的喬安納，就這樣在鐵軌上被拖行大約152公尺的距離，當場被肢解死亡。一名居住在附近的居民米勒（Crista Miller）表示，事發當時她聽到小女孩一直在大叫媽媽，接下來就傳來火車啟動的聲音，她趕緊叫男朋友上前查看，因為火車下有小朋友；這件事真的可怕又糟糕，很難忘記當時的場景。

報導中指出，事情發生之後，喬伊跟在火車一旁跑，等車子停下後將女兒的殘肢拖出。當地警察局局長戴爾（Dyer）說，喬伊告訴小孩，他們必須快一點，否則就會錯過公車，才導致這起意外發生；目前喬伊被指控疏忽兒童導致嚴重身體傷害，而她的兒子則是被安置在兒童保護服務處。