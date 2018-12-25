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「 我好可憐！」川普怨平安夜寂寞　當邊緣老人推特連發開轟

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普抱怨平安夜好寂寞。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

24日晚上是平安夜，許多美國人都會跟家人一起度過，但由於美國政府部分關閉停擺，讓總統川普原先要跟家人一起到佛州度假的計畫大改變，他只能待在白宮裡面狂發推特，儼然成為邊緣老人，他從聯準會罵到民主黨，還不忘強調自己孤身一人相當可憐。

由於先前川普和部分參議員舊圍牆預算一事無法達成協議，導致預算案沒辦法過關，政府部門部分關閉。川普首先在推特上責罵民主黨，「明明每個與我們協商的民主黨人都強力支持圍牆，但只有當我把此競選政見的重要部分的時候，防範移民和毒品進入我們國家，他們才開始反對，急需圍牆！」接著他又指即將下台的國防部長馬提斯，沒有看到美國被其他國家占便宜等等問題，只有他有看到。

此外，川普又再度讚揚圍牆的好處，他表示，「圍牆（所用的錢）和現在250億元的邊界安全預算，完整的圍牆會用政府關門時所省的錢加上其他資金，現在的報告還不太精準，但問題是，沒有圍牆的話，會浪費掉更多的錢」。

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

美國股市在平安夜當天下午收盤後，大幅崩跌，創下「史上最慘平安夜」紀錄，道瓊指數暴跌653點。川普也在推特上談論這件事，他表示，美國經濟上唯一的問題就是聯準會，因為該組織對市場無感，「聯準會就像是強大的高爾夫球選手，但無法得分，因為敲不進洞」。

川普大部分的家人都在佛州度假，讓他感到有幾分孤單，他在推特上抱怨道，「我一個人孤孤單單的（好可憐的我）待在白宮，等著民主黨人回來，就迫切需要的邊界安全達成協議，某種程度上來說，民主黨人不想達成協議，會比我們在談的蓋圍牆花掉更多的錢，真的是瘋了」。

幸好第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump‏）還留在白宮陪著丈夫，平安夜晚上，兩人依照過去的傳統，在白宮接聽來自全美各地孩童的電話，扮演聖誕老公公和老婆婆，梅蘭妮亞則說，這是她最喜歡的聖誕節傳統。

▼川普和梅蘭妮亞扮成聖誕老人，接聽小朋友電話。（圖／路透社）

▲▼美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞。（圖／路透社）

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關鍵字：川普,推特,川普推特,平安夜,北美要聞

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