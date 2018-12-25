才宣誓就職10天！墨西哥州長夫妻平安夜墜機身亡

▲墨西哥州長阿隆索上任僅10天即發生意外。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

一名墨西哥州長與她的議員丈夫，24日在墨西哥中部因直升機墜毀雙雙身亡。距離她上任才短短10天，目前尚不清楚駕駛員是否生還，總統羅培茲已下令針對事故原因展開調查。這也是今年墨西哥發生的第2起直升機墜毀事故。

BBC報導指出，墨西哥普埃布拉州（Puebla）州長阿隆索（Martha Erika Alonso）與她的參議員丈夫莫雷諾（Rafael Moreno）在該州最大城市普埃布拉搭乘直升機，起飛後沒多久即墜毀。墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）也已證實這項死訊，同時在推特上向這對夫婦表達最深切的哀悼。目前尚不清楚駕駛員是否生還，總統已下令展開調查。

▲目前仍不清楚失事原因。（圖／路透）



阿隆索12月14日才宣誓就職，她在7月份的選舉擊敗總統羅培茲支持的候選巴博薩（人Manuel Barbosa），成為該州第一位女性州長，同時也是墨西哥史上第7位女性州長，她的丈夫莫雷諾則是該州的前任州長。對手巴博薩也表示，這對夫妻的死亡是誰都不希望的悲劇。

▲丈夫莫雷諾與妻子阿隆索先後擔任普埃布拉州長。（圖／翻攝自Facebook／Rafael Moreno Valle）



2011年墨西哥內政部長布雷克（Francisco Blake Mora）也於空難中喪命，今年2月墨西哥西南部發生地震，墨西哥內政部長和瓦哈卡州州長搭乘直升機前往勘災時，飛機墜毀，地面上的13人不幸身亡，兩位長官僅有輕微腦震盪。