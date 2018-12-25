美男大生被勞改「虐成植物人身亡」！聯邦法院判北韓賠償155億元

▲美國男大生溫畢爾遭北韓凌虐致死。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國的22歲男大生溫畢爾（Otto Warmbier）在2016年跟團到北韓遊玩，因為被控偷走飯店裡的政治宣傳標語，被判勞改，關押17個月之後回美國，但是抵達後6天就死亡。美國聯邦法院在24日判決，北韓政權因虐待導致溫畢爾死亡，要賠償其家人5.01億美元（約台幣155億元）。



溫畢爾的家人在今年4月控告北韓政權，華盛頓特區聯邦地區法院法官柏瑞（Judge Beryl ）宣判，「北韓要為凌虐、挾持人質、法外處決殺害溫畢爾，以及傷害其父母負責」。溫畢爾的父母佛萊德與辛蒂（Fred and Cindy Warmbier）則在聲明中表示，「感謝美國有開放以及公正的司法系統，讓全世界可以看到，金正恩的政權在法律上和道德上都該為溫畢爾的死負責」。



溫畢爾父母還提到，「我們將自己與整個家庭交給司法與公開審判體系，因為我們承諾過溫畢爾，直到還給他正義的那一天，我們都不會停歇，今日這個決定是我們旅程中重要的一大步」。

▲美國民眾出席溫畢爾葬禮，手比代表其姓氏的「W」字母致意。（圖／美聯社）

這個案件是所謂的「缺席判決」（default judgment），也就是在被告不在場的情況之下，法庭對被告作出不利判決，通常針對外國被告的案件並不容易。路透社報導，一般來說美國可以透過扣押被告國在境內的資產作為懲罰，但由於北韓已遭到制裁，本就無法進入美國金融體系，因此不太可能採取這樣的做法。

美國總統川普在今年6月的川金會上也提到，溫畢爾並沒有白白去世，反而對他與金正恩的世紀會面有很大的幫助。他24日也在推特上PO出一張辦公照，文字寫道，「今日平安夜，我們在北韓的團隊與我進行簡報，並且持續有進展，很期待我下回與金正恩的會面」。不過沒有提供有關二次川金會得更多細節。

溫畢爾原是維吉尼亞大學的學生，2016年跟團前往北韓展開原定5天的旅遊，遭指控偷走飯店內的政治文宣，被北韓當局判勞改15年，關押了17個月之後，去年6月在昏迷情況下被送回美國，當時已呈現植物人狀態，回家後僅6天就死亡，法醫判斷死因為缺氧與腦出血。

他的父親佛萊德曾在節目上描述，兒子回家後狀態非常糟糕，不但眼睛瞎了、喪失聽力，頭髮還被剃光，還會不時「猛烈吼叫」，牙齒的排列也凌亂不堪，有被拔過的痕跡，腿上還有一個很大的傷疤。他們在今年4月對北韓政權提出控訴。

▼溫畢爾的父母。（圖／路透社）