　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

美男大生被勞改「虐成植物人身亡」！聯邦法院判北韓賠償155億元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國大學生溫畢爾（Otto Warmbier）因企圖攜帶北韓政治標語回美，遭判處15年勞改。（圖／路透社）

▲美國男大生溫畢爾遭北韓凌虐致死。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國的22歲男大生溫畢爾（Otto Warmbier）在2016年跟團到北韓遊玩，因為被控偷走飯店裡的政治宣傳標語，被判勞改，關押17個月之後回美國，但是抵達後6天就死亡。美國聯邦法院在24日判決，北韓政權因虐待導致溫畢爾死亡，要賠償其家人5.01億美元（約台幣155億元）。

溫畢爾的家人在今年4月控告北韓政權，華盛頓特區聯邦地區法院法官柏瑞（Judge Beryl ）宣判，「北韓要為凌虐、挾持人質、法外處決殺害溫畢爾，以及傷害其父母負責」。溫畢爾的父母佛萊德與辛蒂（Fred and Cindy Warmbier）則在聲明中表示，「感謝美國有開放以及公正的司法系統，讓全世界可以看到，金正恩的政權在法律上和道德上都該為溫畢爾的死負責」。

溫畢爾父母還提到，「我們將自己與整個家庭交給司法與公開審判體系，因為我們承諾過溫畢爾，直到還給他正義的那一天，我們都不會停歇，今日這個決定是我們旅程中重要的一大步」。

▲▼遭北韓勞改美國男大生瓦姆比爾（Otto Warmbier）的葬禮。（圖／美聯社）

▲美國民眾出席溫畢爾葬禮，手比代表其姓氏的「W」字母致意。（圖／美聯社）

這個案件是所謂的「缺席判決」（default judgment），也就是在被告不在場的情況之下，法庭對被告作出不利判決，通常針對外國被告的案件並不容易。路透社報導，一般來說美國可以透過扣押被告國在境內的資產作為懲罰，但由於北韓已遭到制裁，本就無法進入美國金融體系，因此不太可能採取這樣的做法。

美國總統川普在今年6月的川金會上也提到，溫畢爾並沒有白白去世，反而對他與金正恩的世紀會面有很大的幫助。他24日也在推特上PO出一張辦公照，文字寫道，「今日平安夜，我們在北韓的團隊與我進行簡報，並且持續有進展，很期待我下回與金正恩的會面」。不過沒有提供有關二次川金會得更多細節。

溫畢爾原是維吉尼亞大學的學生，2016年跟團前往北韓展開原定5天的旅遊，遭指控偷走飯店內的政治文宣，被北韓當局判勞改15年，關押了17個月之後，去年6月在昏迷情況下被送回美國，當時已呈現植物人狀態，回家後僅6天就死亡，法醫判斷死因為缺氧與腦出血。

他的父親佛萊德曾在節目上描述，兒子回家後狀態非常糟糕，不但眼睛瞎了、喪失聽力，頭髮還被剃光，還會不時「猛烈吼叫」，牙齒的排列也凌亂不堪，有被拔過的痕跡，腿上還有一個很大的傷疤。他們在今年4月對北韓政權提出控訴。

▼溫畢爾的父母。（圖／路透社）

▲▼遭北韓勞改死亡的美國男大生溫畢爾（Otto Warmbier）之父母。（圖／路透）

ET快訊
柯P就職15萬搞定！「超極簡風」不邀貴賓目標一切從簡
帕布颱風最快周四生成擾跨年　連假濕涼高山可能下雪
帕布颱風最快周四生成擾跨年　連假濕涼高山可能下雪
韓國瑜：高雄發展市府不花一毛錢　人流多就抽城市稅
史上最慘平安夜！美股崩跌653點　川普：FED是唯一問題
廈門客掏出「整包香腸」　一句話現省20萬
韓男假掰搭訕！Sandy反問1句就讓他出糗

關鍵字：Otto Warmbier,男大生,北韓,勞改,聯邦法院,北美要聞,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

雙親怒控金正恩　美男大生被判勞改15年「盲眼吼叫」返國6天亡

遊北韓踩禁忌！美國男大生勞改17個月　昏迷返美6天病逝

單車男白目擋路...被叭後「砸爆後照鏡」！貨車司機左飄怒撞飛

美男大生被勞改「虐成植物人身亡」！聯邦法院判北韓賠償155億元

美股史上最慘平安夜！道瓊崩跌653點　川普轟聯準會是唯一問題

川普推特語錄／民主黨也支持邊境牆…但當我把它當政見　他們就反對

美警告巴塞隆納戒備恐攻　內政部長：正常維持警戒級別

「假神父」聽告解18年！聖誕夜遭抓包解職　教會：曾主持的儀式仍有效

撤軍敘利亞倒數！土耳其確認接手邊境作戰　庫德族專家：血腥戰爭將開打

長太醜被渣男退婚！單親媽淚崩「花3年整形」翻轉人生

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

「珍珍」亂入開撩「肖想你」　畢書盡超淡定：腋下好黑XD

觀眾拿到mic就嘶吼致敬　蕭敬騰尬笑...比讚敬禮

單車男白目擋路...被叭後「砸爆後照鏡」！貨車司機左飄怒撞飛

美男大生被勞改「虐成植物人身亡」！聯邦法院判北韓賠償155億元

美股史上最慘平安夜！道瓊崩跌653點　川普轟聯準會是唯一問題

川普推特語錄／民主黨也支持邊境牆…但當我把它當政見　他們就反對

美警告巴塞隆納戒備恐攻　內政部長：正常維持警戒級別

「假神父」聽告解18年！聖誕夜遭抓包解職　教會：曾主持的儀式仍有效

撤軍敘利亞倒數！土耳其確認接手邊境作戰　庫德族專家：血腥戰爭將開打

長太醜被渣男退婚！單親媽淚崩「花3年整形」翻轉人生

北歐2女「斬首曝屍」命案逮13嫌　摩洛哥：個人動機犯案無關IS

單車囂張騎上路中央遭叭「丟瓶回嗆」　下秒被運將霸氣處罰

亞足賽／北韓39年沒小組出線　前主帥：這次是好機會

早餐店用玉米罐頭打蛋好髒！專家：剩餘蛋液是細菌最佳補品

台大有校長了！　蔡正元卻說民進黨「2020會死得更難看」

灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手「扒鍋」　連人帶球滾到界外

單車男白目擋路...被叭後「砸爆後照鏡」！貨車司機左飄怒撞飛

每分鐘轉換都不同！　極簡時鐘用「液體」傳遞時光流動之美

韓國瑜上任首砍花媽政績！輕軌二期一定停工　「無足夠交通效應」

大專足聯／愛競技武術特別轉學至文化　阿魯回馬拉威想當教練

30號颱風「帕布」最快周四生成擾跨年！　連假全台濕涼高山可能下雪

聖誕優惠大公開！冰淇淋第二杯20元、送大黃蜂限定memo

睡一半轉頭…驚見「喪屍乳膠頭」　 女嚇瘋飆N字經：怎會有這種機X人

國際熱門新聞

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻..

史上最慘平安夜　道瓊大跌653..

腳踏車丟瓶嗆聲　下秒被運將霸氣..

北歐2女遭割喉　兇手上死者母臉..

「假神父」聽告解18年！聖誕夜..

「我看起來很正」假髮女狂嗆乘客

美軍撤離倒數！土耳其接手敘利亞..

川普／

美男被虐身亡　法院判北韓賠15..

BMW駕駛小瞇3秒！彈起旋轉3..

夫：生了也不愛...孕婦驗出唐..

加拿大通訊巨頭：別禁用華為

1米海嘯死傷千人　他曝2原因釀..

BBC介紹延禧攻略！女主角狠又..

更多熱門

相關新聞

史上最慘平安夜　道瓊大跌653點

美國股市24日僅開市半天，但收盤時的表現創下「史上最慘平安夜」紀錄，三大指數都慘跌。道瓊指數暴跌653.17點，或2.91%，報21792.20點；標普指數收盤下跌65.52點，跌幅2.71%，收在2351.10點，技術上陷入熊市（空頭市場）；納斯達克指數下跌140.07點或2.21%，報6192.92點。

無法接受迷你豬暴肥　憤而棄養

美軍撤離倒數！土耳其接手敘利亞邊境作戰

海洋守護者協會批日本「海盜捕鯨國」

男警聖誕夜自殺「一張紙條」救回

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！

企鵝妹考上台大！　亮出學生證

2019新制上路懶人包

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局療癒

果凍姐姐被大飛求婚成功了！

兇猛北半球！氣質英文老師私照曝光

吃台南2元黑輪　夾4串結帳98元

蔡康永罕見動怒！犯錯同事躲著哭

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

空服員幫找回錢包　羅志祥PO感謝文反被酸

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面