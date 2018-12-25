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絕不帶手機去大陸！美反情報高官：只要連上Wi-Fi就能監控

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▲▼ WhatsApp,手機,APP,通訊,訊息,簡訊（圖／達志影像／美聯社）

▲美國反情報官員表示，只要連上陸資飯店的Wi-Fi就有可能遭到監控。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國國家反間諜與安全中心主任威廉·伊瓦尼娜（William Evanina）23日在電視節目「六十分鐘（60 Minutes）」中表示，中國大陸能夠輕鬆監控民眾的智慧型手機與平板電腦、電腦等設備，只要連接上陸資飯店的Wi-Fi，就有可能遭到對方監控。

根據《美國之音》報導，伊瓦尼娜在23日播出的電視節目六十分鐘中提到，Verizon、AT&T等美國網路通訊公司都是獨立經營，但是在中國大陸網路則是交由政府管理，這也意味著，只要連上他們的網路，就極有可能遭到監控。伊瓦尼娜甚至說道，「你隨意點擊一個連結，可能只是一則你想看的新聞，他們就能進入你的設備，例如手機。」

伊瓦尼娜更在節目中強調，如果他要到中國大陸，絕對不會帶上他的任何電子產品。而北京當局甚至可以監視從美國波士頓到德國柏林的中國大陸Wi-Fi連接數據，可以說是遍布全球。

事實上，美國司法部也已經準備起訴中國情報部門工作的多名駭客，這些嫌犯被控長期參與對美國網路發動的間諜活動，其中包括對萬豪酒店（Marriott）的網路攻擊。據《華盛頓郵報》報導，川普政府已採取一連串動作，當局認為中國的經濟間諜違反了2015年不竊取企業商業機密的約定。

多個政府部門預計陸續發表譴責中國的聲明，包括竊取商業秘密和先進技術、強行技術轉讓，以及損毀政府和企業的敏感電腦資料等。《紐約時報》指出，美國政府今年9月懷疑，先前針對萬豪酒店的網路攻擊可能是由中國國家安全部的間諜所為，之後於11月對外公布這項發現。

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關鍵字：反情報,監控,北美要聞

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