　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

槍手攻擊阿富汗政府大樓！「引爆汽車」挾人質8小時釀29死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼阿富汗一棟政府大樓遭槍手闖入攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗一棟政府大樓遭槍手闖入攻擊，警察在大樓外協助疏散。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

阿富汗首都喀布爾的一棟政府大樓在24日遭到自殺炸彈客及槍手攻擊，至少造成29人死亡，23人受傷，死者包含一名員警，死傷者大部分都是在大樓內辦公的公務員。槍手闖入建築物後挾持了人質，與警方對峙8小時，最後遭到擊斃，目前還無任何團體宣稱犯案。

綜合外媒報導，幾名武裝極端分子帶著來福槍等武器，闖入位於喀布爾東部的一棟政府大樓內，自殺炸彈客先是在大樓前面引爆一輛車子，不久之後，3名槍手闖入大樓內，進入辦公室內掃射無辜受害者，警方在當下疏散了357人，有些來不及逃走的公務員則躲在辦公室內。目擊者指出，至少聽到5次的爆炸聲，還聽到警察和攻擊者駁火的槍聲。

槍手們還挾持了人質，與警方對峙長達8小時，共造成29人死亡，其中1人是警察，還有3名員警受傷，最後2名槍手也遭到擊斃，才結束這場襲擊。這棟建築物內有公共福利部等單位，有的部門負責協助殘障人士或是烈士家庭，因此有不少死傷者是公務員或是殘障者。

▲▼阿富汗一棟政府大樓遭槍手闖入攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

大樓內多處起火。（圖／達志影像／美聯社）

大樓內有多處都受到炸彈攻擊而失火，阿富汗內政部發言人丹尼許（Najib Danish）表示，警方還在搜索大樓內，死傷人數可能還會上升。丹尼許提到，警方當時封鎖了整個區域，但擔心會激怒攻擊者，所以在大樓內的行動相對緩慢，只能一層樓一層樓的搜索。

喀布爾警方發言人穆加哈德（Basir Mujahid ）則表示，警方接到至少一通來自建築物內的報案電話，裡面的員工聽起來相當害怕，無以至於無法提供太多細節，目前還沒有任何武裝團體或極端組織宣稱犯案。

在攻擊發生的4天前，美國總統川普才剛宣布要撤走在阿富汗一半的美軍。另外，巴基斯坦外交部長庫瑞許（Shah Mahmood Qureshi）當時正在喀布爾，討論有關結束阿富汗長達17年戰爭一事，他同時也譴責這個暴力攻擊事件。巴基斯坦在上週協助規劃了一場在阿拉伯聯合大公國舉行的和平談判，與會的有沙烏地阿拉伯、阿聯酋、巴基斯坦和美國代表，並與塔利班會面。

自2001年美國領到的軍隊入侵之後，塔利班叛亂分子控制了將近一半的阿富汗，，近日比以往勢力更加壯大，幾乎每天都發動攻擊，目標針對阿富汗國家安全部隊以及政府官員。

▲▼阿富汗一棟政府大樓遭槍手闖入攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
體驗「第三性學生妹」色情按摩　童仲彥臉紅：真摸下去
應采兒現身嬰兒用品店全身照曝光！網：肚子好大了
有變數？不解為何放行管中閔　賴清德今約見葉俊榮
韓國瑜就職中英雙語演說全文：一定不會忘記市民託付

關鍵字：阿富汗,槍手,塔利班,恐攻

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／美股史上最慘平安夜！道瓊崩跌653點　川普轟聯準會是唯一問題

美男大生被勞改「虐成植物人身亡」！聯邦法院判北韓賠償155億元

義大利埃特納火山噴發！狂震超過130次　機場部分空域關閉

槍手攻擊阿富汗政府大樓！「引爆汽車」挾人質8小時釀29死

-30度下獨自走3.2km！3歲童目睹父墜河中　爬山丘越針葉林回家

潛水跳下海意外「撞鯊魚」！他慘被攻擊...整支左腳直接咬掉

單車男白目擋路...被叭後「砸爆後照鏡」！貨車司機左飄怒撞飛

美男大生被勞改「虐成植物人身亡」！聯邦法院判北韓賠償155億元

影／美股史上最慘平安夜！道瓊崩跌653點　川普轟聯準會是唯一問題

川普推特語錄／民主黨也支持邊境牆…但當我把它當政見　他們就反對

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

義大利埃特納火山噴發！狂震超過130次　機場部分空域關閉

槍手攻擊阿富汗政府大樓！「引爆汽車」挾人質8小時釀29死

-30度下獨自走3.2km！3歲童目睹父墜河中　爬山丘越針葉林回家

潛水跳下海意外「撞鯊魚」！他慘被攻擊...整支左腳直接咬掉

單車男白目擋路...被叭後「砸爆後照鏡」！貨車司機左飄怒撞飛

美男大生被勞改「虐成植物人身亡」！聯邦法院判北韓賠償155億元

影／美股史上最慘平安夜！道瓊崩跌653點　川普轟聯準會是唯一問題

川普推特語錄／民主黨也支持邊境牆…但當我把它當政見　他們就反對

美警告巴塞隆納戒備恐攻　內政部長：正常維持警戒級別

「假神父」聽告解18年！聖誕夜遭抓包解職　教會：曾主持的儀式仍有效

交換禮物收到「惡魔果實」！　黑色唐草花紋1：1還原

65歲男柿子吃一周　開刀取出5顆「雞蛋大結石」：還要吃！

湖人聖誕大戰作客勇士　詹皇：不能拿這一戰衡量我們的實力

陳明文之子任副發言人　柯文哲：他絕對比他爸爸厲害

韓國瑜就職典禮結束瘋搶「旺來」　工作人員崩潰喊：別再上來了

FB性愛社團「光頭哥」迷昏女友　邀網友性侵索500清潔費

管中閔兒閃避媒體提問　快步送孩子上學：要跟我去捷運站？

交接典禮／朱立倫邁向2020　現場群眾大暴動高喊：總統好！

從不投資股票　蘋果聯合創辦人：金錢會敗壞你的價值觀

跨年遊日大失血！日圓創四年新高　5萬台幣少換近8000日圓

國際熱門新聞

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻..

史上最慘平安夜　道瓊大跌653..

腳踏車丟瓶嗆聲　下秒被運將霸氣..

單車男擋路還砸車　貨車直接撞飛..

美男被虐身亡　法院判北韓賠15..

北歐2女遭割喉　兇手上死者母臉..

「假神父」聽告解18年！聖誕夜..

潛水被鯊魚攻擊　他整支左腳遭咬..

「我看起來很正」假髮女狂嗆乘客

3歲童目睹父墜河　-30度下獨..

川普／民主黨支持邊境牆　我當政..

美軍撤離倒數！土耳其接手敘利亞..

夫：生了也不愛...孕婦驗出唐..

BMW駕駛小瞇3秒！彈起旋轉3..

更多熱門

相關新聞

阿富汗的地下少女！被迫「女扮男裝」討生活

戰火紛飛的阿富汗長期籠罩在父權體制之下，當地女性不僅在經濟上必須依靠男性，就連生下女兒彷彿都是原罪，會被視為是「社會負擔」，兒子則是負責賺錢、繼承家產，撫養日見衰老雙親的存在，甚至還給必須女扮男裝的少女們一個專有名詞「Bacha Posh」。

美官員：7000士兵將撤出阿富汗

波蘭外長：法國是歐洲病夫！

出門遇槍手　淡定姐緩緩走過槍口前

聖誕市集槍擊增至5死　他擋槍手身亡

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

2019新制上路懶人包

企鵝妹考上台大！　亮出學生證

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局療癒

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

吃台南2元黑輪　夾4串結帳98元

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面