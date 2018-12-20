無人機入侵！英國第2大機場緊急暫停起降　2萬乘客受影響

▲英國蓋威克機場因為出現無人機而緊急關閉將近12小時，現場大亂，民眾只能席地而坐休息。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

英國倫敦蓋威克（Gatwick）機場19日晚上因為2架無人機闖入干擾，機場跑道緊急關閉，當地時間晚上10點以後的飛機全面停飛。將近12小時候的癱瘓後，逐步開放跑道飛行，由於時值聖誕節假期，估計至少影響2萬名以上的旅客的行程。

綜合外媒報導，蓋威克機場位在倫敦以南43公里處，是英國第二大機場，也是全球最繁忙的單跑道機場。當地時間19日晚上9點左右，塔台發現無人機在跑道附近上空盤旋時，緊急通知暫停飛機起降。一直到隔天凌晨3點短暫開放跑道後45分鐘，又發現無人機出沒而再度關閉。

蓋威克機場發言人表示，20日上午原定會有760班次約11萬乘客抵達機場，而從蓋威克出發的班機預定前往曼徹斯特（Manchester）、魯頓（Luton）、希斯洛（Heathrow），甚至是遠在法國的巴黎（Paris）和荷蘭的阿姆斯特丹（Amsterdam）。受到影響的乘客紛紛在社群軟體上發文抱怨，有孕婦將近臨盆，卻被迫留在機場；也有乘客原訂一個半小時後抵達葡萄牙，但一直到隔天凌晨2點才到。旅客反映機場一片混亂，而工作人員給的訊息很少，人們只能躺在地板上睡覺。

近年來，因為和無人機相關的事故增加，英國民航局自7月起也重申規定，除了在機場附近1公里的範圍內禁止無人機飛行之外，飛行高於120公尺或低於50 公尺也違法，最多可能處以5年徒刑。目前警方已出動2支部隊共20名警察尋找肇事者，初步排除和恐怖攻擊有關，但仍在調查當中。