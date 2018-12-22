英國無人機之亂！　機場遭大鬧32小時、800航班取消...

▲大批旅客滯留機場，耶誕假期大亂。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

英國第2繁忙的倫敦蓋威克機場19日起出現「無人機之亂」，超過50架無人機在機場附近出沒，使的機場跑道被迫關閉，大概有800架航班因此取消，影響12萬名遊客的行程，聖誕假期大亂。在停擺32小時之後，總算於21日清晨恢復正常起降，當局已逮捕2人。

據《CBS新聞》報導，這場驚動全英國，甚至讓歐洲各機場航班大亂的「無人機之亂」，發生於英國時間19日晚間，倫敦蓋威克機場（Gatwick Airport）發現至少2架無人機飛過機場周遭的圍欄，進入空域之內，恐無人機與飛機互撞導致飛安危機，當局決定暫時關閉機場，約有1萬名遊客被迫受困。

▲英國倫敦蓋威克機場發生「無人機之亂」，航班被迫改飛、取消。（圖／路透）

直至20日凌晨3時無人機消失後，才再度重啟機場航班起降。豈料安寧時間不到1小時，蓋威克機場再度發現無人機蹤影，只好又關閉跑道；警方雖緊急追捕無人機及操縱者，卻一無所獲，督察長布騰蕭（Justin Burtenshaw）表示過程相當痛苦，「每次我們相信靠近操縱者時，無人機就消失，當我們準備重啟機場時，他卻又出現。」

蓋威克機場位處倫敦南方45公里，2017年接待的旅客超過4500萬人次，吞吐量相當大，這起「無人機之亂」已造成約800架航班取消，12萬名旅客受影響，不少旅客被迫在機場過夜。

▼被耽誤的旅客只能席地而坐。（圖／路透）

乘客們抱怨連連，原定前往烏克蘭基輔（Kiev）的賽普勒斯人齊普理安歐（Andri Kyprianou），因為航班取消，被迫滯留蓋威克機場。他向《美聯社》表示，「我從昨天早上開始就沒有睡覺。我們又累又冷，我們必須穿上所有外套，加上披上才勉強保暖。還有孕婦，其中一人躺在地上，許多帶小朋友的家長必須在此過夜。行動不便的民眾坐在椅子上，年輕的孩童則在地板上睡覺。」

據sputniknews最新消息指出，目前當局已逮捕2人。在此之前，英國運輸大臣葛瑞林（Chris Grayling）指出，「這顯然是現在正進行，非常嚴重的事件，大量無人機用來迫使一座大型國際機場暫時關閉。那些犯案的人們應該為他們的行為，面臨最大刑期的拘禁。」根據英國法律規定，無人機進入機場範圍1公里之內，最高可處以5年徒刑。

▼英國無人機之亂。（圖／路透）