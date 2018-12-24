「聽老婆的話」他才挖舊彩券來兌　一看驚呆...居然中了29億！

▲男子拖了6個禮拜才兌獎，沒想到自己就是遲遲沒現身的樂透得主。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國林肯郡51歲男子克拉克(Andrew Clark)每次買完彩券後，都習慣隨手丟在車裡，累積了6個禮拜遲遲沒有兌獎，幸好他的妻子費爾赫斯特(Trisha Fairhurst)一直提醒他這件事情，才沒有錯過高達7600萬英鎊（約新台幣29.5億元）的大獎，最後提早退休成為億萬富翁。

擔任建築工人的克拉克長期有購買彩券的習慣，但買了以後卻總是丟在汽車前座的遮陽板裡，領獎時，他笑稱自己差點成為「錯失7600萬英鎊的男人」，很慶幸自己這次有乖乖聽老婆的話，「我妻子一直叫我要檢查彩券，而她的姪女路易斯(Louise)看到新聞，說歐洲百萬(EuroMillions)樂透的得主一直沒有現身，便也加入勸說的行列，叫我一定要檢查。」

克拉克表示，自己長期積在前座遮陽板裡的彩券，多達50張，因為覺得妻子一直嘮叨很煩，他實在受不了了，才終於一一檢查，結果的確有中了一些小錢，「本來我想晚點再來弄歐洲百萬彩券，但是她們2個人一直叫我現在看，結果居然真得中了！」

拿到獎金後，克拉克買了一棟新房、2輛昂貴名車，並願意與20多名家人一起分享這筆錢，其中包含有特殊醫療需求的14歲姪女，「她將會終身受益，會給予她所需要的任何照顧，我覺得得獎最大的好處，就是我有可能去幫助所有的家人，這就像是一個神奇的聖誕故事。」