終於可以登機！英機場閉關32小時恢復營運　無人機之亂落幕

▲ 英國倫敦蓋威克關閉,高達11萬名旅客受影響。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

英國倫敦蓋威克(Gatwick)機場19日因無人機闖入全面關閉。最新消息指出,機場歷經32小時的關閉後,目前已逐漸恢復營運,不但已有飛機降落,其他等待起飛的班機也從「取消」狀態改為「登機中」、「最後登機廣播」。

蓋威克機場21日上午表示,機場正與航空公司與空中交管人員合作,會在數小時之內開始讓少數航班恢復正常起降。根據BBC最新消息,目前已確認一架來自上海的班機已成功降落。

Gatwick’s runway is currently available and a limited number of aircraft are scheduled for departure and arrival. 1/2