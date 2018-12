出動軍事科技阻「無人機之亂」　英警方懸賞195萬抓人

▲遭逮的兩名嫌疑人皆已無罪釋放。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

英國警方日前逮捕倫敦蓋威克機場「無人機之亂」的兩名嫌疑人,經調查後已於23日排除嫌疑,這也代表真正的犯人依然逍遙法外,因此蓋維克機場宣布懸賞5萬英鎊(約台幣195萬元)給提供線索協助辦案的民眾。英國警方於21日透過軍方科技協助,讓機場恢復正常起降,英國國會也正考慮立新法,加強對無人機的管制。

民間組織「防止犯罪通報中心」(Crime stoppers)主席,也是前保守黨副主席艾希克羅(Michael Ashcroft)已經以個人名義懸賞1萬元英鎊(約台幣39萬元),而蓋威克機場(Gatwick Airport)再透過該組織加碼懸賞5萬元英鎊(約台幣195萬元)。中心執行長哈勒斯(Mark Hallas)表示,不論是透過網路或是電話提供線索的人,都將100%匿名,「但獎金僅限於提供資訊給防止犯罪通報中心的人,將線索給警方的不在懸賞範圍內。」

NEW REWARD: A new reward is being offered by @Gatwick_Airport through us for up to £50,000 for information leading to the arrest and conviction of those responsible for the festive Drone disruption. Contact us on 0800 555 111 or through our online form.https://t.co/2lmC2P5eOc pic.twitter.com/BeNSYgn6on