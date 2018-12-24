健康守護南台灣的心跳聲　成醫第3心導管室揭牌啟用

▲成大醫院為因應日漸增加的心臟病患量與提升醫療品質，擴建第3心導管室，於12月24日揭牌正式啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院為因應日漸增加的心臟病患量與提升醫療品質，從2018年年初著手擴建第3心導管室，並於12月24日揭牌正式啟用，將可增加南台灣地區服務急重症心臟病人的優質能量。

成大醫院楊俊佑院長、衛生局陳怡局長、成大榮譽教授陳志鴻教授、張智仁副院長、李政昌副院長、吳俊明副院長、趙庭興主任秘書、醫工室鄭國順主任、總務室陳水旺主任、內科部蘇五洲主任、護理部張瑩如主任、心臟血管外科阮俊能主任、心臟血管科蔡良敏教授、心臟血管科劉秉彥主任出席揭牌儀式。

劉秉彥主任表示第3心導管室採高規格開刀房等級設計，讓手術過程無菌與病人安全更加提升，甚至可執行經皮主動脈瓣導管置放術，是相當先進的心導管室設計。面板的設計可整合多種影像，並將影像同步化，提高複雜冠狀動脈血管治療上的完整度，同時操作人員在檢查室內即可獨立控制面板，直接掌握治療時的畫面與進度，省去須另有人員監控操作，也減少誤傳機會。

成大醫院30年前成立之初，時任心臟血管科主任的前院長陳志鴻教授規劃了2間心導管室；此次成大醫院本著提升服務能量與醫療品質的初衷，在楊俊佑院長的支持下，擴建了全新的第3心導管室，配備最新的全方位的心導管機型，從考量執行手術醫師的方便性與病患安全上設計，院方也同時放眼醫療制度的未來發展方向，全力培育更年輕有潛力的醫師與技術人員加入心臟科行列，並且預留了第四心導管室的空間。在可期待的未來，成大醫院將有相當足夠的醫療空間與能量，可以拯救與守護南台灣的心跳聲！

劉秉彥主任表示搶救打通被血塊阻塞的冠狀動脈，是有黃金治療時效的，及時打通血管才有辦法救更多的心臟肌肉，以維持正常的心臟功能。”時間就是肌肉”，成大醫院投資足夠的心導管室及重症醫療空間，讓心臟科團隊有充分的武器、最先進的儀器跟足夠的專家群，可以協助台南地區生命受威脅的朋友們，讓台南能成為更健康的城市。

成大醫院說心血管疾病是國人歷年來死亡率僅次於癌症的常見疾病，常常來勢洶洶，讓人措手不及，及時而有效率地進行心臟血管搶救，是急重症照護上很重要的第一關。成大醫院以處理南台灣地區「急、重、難、罕」的疾患為主要使命，在心血管疾病上，因為心肌梗塞或心臟病發作轉送到成大醫院的人數逐年均在增加，更加顯見大台南地區的確還是有更多急重症醫療的需求。

成大醫院心臟血管科於2014、2016年連續2次通過醫策會的冠狀動脈疾病”疾病照護認證”，每年求診的急性冠心症人數以8％的比例成長，是南部地區心臟急重症照護系統的重要碉堡。