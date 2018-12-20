台東首座公共托育家園揭牌　月費9仟5公費補助3仟

▲台東縣長黃健庭致贈小禮物給受託家長。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣於卑南鄉泰安村泰安1號成立縣內第一處社區公共托育家園，20日由縣長黃健庭及卑南鄉長許文獻等貴賓共同揭牌，黃健庭表示，未來也希望能夠利用閒置空間來設置社區公共托育場所，減輕家長負擔。

統計至2018年11月台東縣0-2歲幼兒計4,503人，台東縣於2017年度社福考核成績結果，兒少及少年福利獲得「特優」，排列全國（含六都）第五名。

▲黃健庭邀卑南鄉長許文獻及受託家長共同掲牌。

黃健庭表示，因應少子化，配合前瞻基礎建設計畫積極規劃以社區為基礎之平價、優質、社區化公共托育家園。感謝卑南鄉公所無償借用閒暇空間促成政府結合民間資源共同照護孩子，共同分擔養育子女的重擔。

目前卑南社區公共托育家園委由東台灣幼兒教保專業促進協會承辦，提供幼兒自由探索的遊戲區、用餐區、睡眠區、教具及圖書等多元空間，並由4位專業人員照顧12名未滿2歲幼兒，其中5名以弱勢家庭及3名子女以上家庭為優先收托對象，每名幼童每月托育費用9,500元，同時領有準公共化補助3000元，自付額為6,500元。

卑南社區公共托育家園收托時間為週一至週五早上7時30分至下午5時30分，每日10小時的收托時間為原則，並協助家長申請準公共化托育費用補助3,000元，目前已照顧11位2個月到2歲的嬰幼兒，另有1位即將就讀，已經滿額。

歡迎有需求的家長可洽承東台灣幼兒教保專業促進協會，洽詢電話：089-380078 黃主任。